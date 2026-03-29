Slušaj vest

Blokaderski aktivista iz Aleksinca Jovan Alagić napao je čoveka u Boru koji je hteo da izvede polukružno okretanje pored prostorija Narodnog pokreta Srbije (NPS).

Naime, blokader Jovan Alagić mu je najpre nasilno otvorio vrata od automobila, a zatim je osobu koja je izašla sa sedišta suvozača šutnuo sa leđa!

U nastavku pogledajte snimak ovog incidenta - napadač Alagić je na snimku sa belim kačketom i rancem.

Blokaderski aktivista napao lice ispred prostorija NPS Izvor: Kurir

Ovo nije jedini incident u Boru danas. U tom gradu su jutros blokaderi, njih 15-ak, ispred prostorija SNS napali nekoliko osoba, isprskali ih suzavcem i nekom vrstom plina. Jednom muškarcu su slomili ruku. Povređeni su Ilija Rakić, Stefan Jolović i Stojan Jovanović.

Doktorka o stanju muškarca kog su napali blokaderi Izvor: Kurir