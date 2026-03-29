Simpatizer pokreta "Kreni promeni" Sava Manojlovića, Ivan Filipović iz Obrenovca, uhapšen je, nakon što je u Aranđelovcu fizički napao četiri aktivistkinje SNS.

Kako saznajemo, pored Ivana Filipovića, uhapšena su još dva muškarca koja su učestvovala u napadu na ove žene.

Podsetimo, nakon napada dve SNS aktivistkinje su odmah prebačene u bolnicu. Jedna od aktivistkinja Radojka Kovačević kasnije je govorila za TV Pink o tom napadu.

- Krenuli su na nas, agresivno, na nas žene, maskirani mladi muškarci. Vikali su: "Ćaci, zapamtićete nas", i razne uvrede na naš račun - rekla je Kovačevićeva.

Napad blokadera na Radojku Kovačević Izvor: Pink TV

U Srbiji su u toku lokalni izbori u 10 opština, a u većini mesta blokaderi napadaju neistomišljenike. U nekoliko opština napali su i aktiviste SNS.

