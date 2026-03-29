Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevskoj Palanci, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Velikoj Plani, brzim operativnim radom rasvetlili su prijavljeni napad u mestu Ratari kod Smederevske Palanke.

Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje policija je uhapsila A. G. (31), N. M. (35), M. O. (50) i Z. Z. (51), dok će protiv 11 osoba biti podnete prekršajne prijave za drsko i bezobzirno ponašanje, od kojih će protiv jedne biti podneta prekršajna prijava i zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Osumnjičeni se terete da su danas, u 12.20 časova u Ratarima napali muškarca iz Novog Sada, naneli mu povrede zadavši mu više udaraca, polomili mu retrovizore na automobilu i sipali mu ulje na kočione diskove automobila.

Blokaderi napali SNS aktivistu Vukašina Đokovića Izvor: Kurir

Pretresom osumnjičenih i njihovih vozila policijski službenici su pronašli i oduzeli metalnu teleskopsku palicu, pet biber-sprejeva, dva metka nepoznatog kalibra, kapu "fantomku" i devet ručnih radio-stanica.

A. G., N. M., M. O. i Z. Z. je po nalogu osnovnog javnog tužioca u Velikoj Plani određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužiocu.

Osumnjičeni za izvršenje prekršaja biće procesuirani u skraćenom prekršajnom postupku i oni će danas biti privedeni dežurnom sudiji za prekršaje, dok je jednom određeno zadržavanje do 24 sata zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Kurir.rs

Untitled-2.jpg