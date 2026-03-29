Još jedan dušebrižnik iz Hrvatske obratio se danas srpskom narodu da "pojasni" na koji način je moguće pobediti srpskog predsednika Aleksandra Vučića.

Naime, profesor "povijesti" iz Zadra Tomislav Horvat napisao je na svom X nalogu da se lokalni izbori u Srbiji odvijaju u nemogućim uslovima.

Kako tvrdi na snazi je "nasilna stranačka policija SNS-a, dvostruki popisi, kupovina glasova i zastrašivanje".

Kao jedini način za preuzimanje vlasti, Horvat ističe da je jedini preostali scenario "Čaušesku" ako se Srbi žele rešiti "psihopate".

Dakle poenta je jasna - Hrvati traže Vučićevu glavu, želi da Srbi da ubiju svog predsednika.