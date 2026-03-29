Tokom pretresa stana Slobodana Divca iz Bajine Bašte, koji je danas potegao na članove Srpske napredne stranke, pronađena je drobilica sa tragovima marihuane!

Kako saznajemo, pretres je izvršen po naredbi sudije za prethodni postupak Osnovnog suda u Užicu.

- Izvršen je pretres stana i drugih prostorija i tom prilikom je u stanu pronađena jedna drobilica sa tragovima biljne materije zelene boje za koju se sumnja da je opojna droga marihuana. Navedeni predmet privremeno oduzet - navodi naš izvor.