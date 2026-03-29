Danas se održavaju lokalni izbori u 10 gradova i opština u Srbiji. U Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Boru, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku, Sevojnu i Smederevskoj Palanci. Tim povodom na Kurir televiziji emituje se specijalna emisiju “Srbija bira".

Gosti emisije koji govore na ovu temu i analiziraju najnovija dešavanja sa terena su Aleksandar Jerković, programski direktor Odbora za kontrolu i opservaciju, Dragoljub Kojčić filozof, Aleksandar Gajović novinar i publicista, Vladimir Kljajić politikolog i Dejan Miletić politički analitičar.

Dragoljub Kojčić govorio je o tome da je manjina blokadera danas upotrebila nasilje nad ljudima:

- Oni nisu imali političku ponudu, oni imaju samo nasilje. Moramo da čestitamo naciji na političkoj zrelosti, drago mi je što je ovoliki broj izlaznosti danas. Najvažnije je da su ljudi opredeljeni za mirno dešavanje. Pratio sam danas i opozicione medije. Oni žele da preokrenu činjenicu. Njima odgovara haos na izborima.

Izborna komisija Aleksandra Jerković pratila je današnje izbore, kako je on istakao danas je pobedila volja naroda nad nedemokratskim ljudima:

- Ljudi su pokazala ogromnu odgovornost, danas je proglasila izborna volja. Zbog incidenata je bačena senka. Ova izlaznost bi bila i veća da se nisu dogodili organizovani incidenti. Na delu smo imali organizovane napade na ljudske slobode - rekao je Jerković i osvrnuo se na prošle lokalne izbore:

- U Mionici me je napala žena, koja je danas bila posmatrač u Kuli. Znači, radi se o organizovanoj kriminalnoj grupi usmerenoj protiv volje naroda. Sputavanje građana je krivično delo i zaprećena je kazna zatvora za isto.

Na samom početku emisije, voditeljka Silvija Slaming naglasila je da su glasačka mesta otvorena do 20 časova, a na izborima se nameće 5 lista u Kuli i Aranđelovcu. Svega 6 lista učestvuje u Bajinoj Bašti, Smedersvskoj Palanci i Lučanima dok 7 lista postoji u Boru.

Bajina Bašta

Iz Bajine Bašte, javila se reporterka Sara Butačević, a kako je na samom početku naglasila, izlaznost do 18 časova bila je 71%, a biračka mesta bila su otvorena tačno na vreme:

- Sve je bilo po pravilima i procedurama, svega 12% birača je glasalo do 12 časova, ali to se pripisuje lošem vremenu. Pravo glasa je imalo 21.462 birača koji su glasali na 52 biračka mesta. Nešto više od 1200 posmatrača je bilo na nivou opštine. Tokom dana su se dešavali mnogobrojni incidenti, ispred SNS prostorija je došlo do tuče i jedna osoba je uperila pištolj u pripadnike SNS-a - rekla je Butačević i dodala:

- Tokom dana su se dešavale i određene situacije mimo grada. Jedan muškarac je u selu pored Bojine Bašte napustio biračko mesto jer mu je komšija pretio smrću.

Na pojedinim biračkim mestima smo razgovarali sa građanima, a jedan od njih je odmah naglasio da očekuje pobedu predsednika Aleksandra Vučića:

- Očekujem da nam bude bolje, da se radi na putevima, struji i na ulicama. Već je obećano da će radovi početi ka Kadinjači i u suštini se radilo dosta i do sada - istakao je jedan građanin dok je drugi naglasio da treba da pobedi najbolji.

Glasanje u Boru

Reporterka Jelena Tašković javila se iz Bora, a sa izborni dan na ovom mestu počeo je bez incidenata:

- Izlaznost prema poslednjem preseku je 56,8 %. Sam izborni proces je prolazio bez neregularnosti. Nekoliko incidenata je obelećilo dan u Baru. Napadnuti su aktivisti SNS-a u prepodnevnim časovima. Trojica njih su povređena i hospitalizovana. Doktorka iz bolnice je rekla da je jedan od njih u teškom zdravstvenom stanju i da je neizvesno kakav će biti oporavak. Takođe, jedan čovek je napadnut a na njega se vršio i pritisak, kao i na ostale glasače. Međutim, sam izborni proces je prošao bez ikakvih problema - naglasila je Tašković.

Vasilije Kićanović je iz Aranđelovca naglasio da su se studenti okupili ispred trga, a moguće je da će se incidenti nastaviti u toku večeri. Ispred biračkog mesta, jedna osoba je ispumpala gume jednom odborniku

- Izlaznost je bila 76,8%, što je više nego prethodnih godina. U Smederevskoj Palanci je takođe bilo incidenata a napadnut je aktivista SNS-a, u kočne diskove automobila sipano mu je ulje.

Lučani i Sevojno bez incidenata

Izlaznost u Lučanima je rekordna kada su lokalni izbori u pitanju. U 19 časova je izlaznost bila 74,3 % u Lučanima. Izborni dan u Sevjnu protekao je mirno u demokratskoj atmosferi, a 200 posmatrača iz više posmatračkih domaćih i inostranih misija. Čitavog dana se osećala tenzija u Lučanima ali do incidenata nije došlo.

Reporterka koja se danas nalazila na terenu, Gordana Injac, kazala je da je glasanje kasnilo manje od sat vremena, ali da to nije remetilo sam proces.

