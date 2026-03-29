BLOKADERSKI ŠTAB POTVRDIO DA SU JEDINI IZAZIVAČI PROBLEMA BILI UPRAVO ONI! Vladajuća stranka i njeni aktivisti se ponašali normalno, blokaderi pravili haos
Blokaderski aktivisti danas su tokom čitavog izbornog dana, na gotovo svim izbornim mestima izazivali haos, tukli se, nasrtali na narod, a neki cu čak i pištolj potegli.
Neposredno nakon zatvaranja biračkih mesta, jedan od blokaderskih aktivista u svojoj izjavi za N1 praktično je potvrdio da se vladajuća stranka i njeni aktivisti ponašala normalno.
- Trudili smo se ceo dan, od 6 ujutru smo na ulici. Svako biračko mesto je bilo pokriveno studentskim odbornim timom, od prvog momenta smo tražili svaku izbornu neregularnost. Kako je moglo da prođe, kako smo očekivali da prođe, prošlo je mirnije. Naravno, uočeno je dosta neregularnosti, ali mobilni timovi su uspeli te probleme da reše - istakli su blokaderi.
Ovom izjavom praktično je potvrđeno i da su jedini izazivači problema upravo blokaderi, jer ne bi oni govorili da je situacija bila bolja nego što su očekivali, te da su se svi problemi lako rešili.
Upravo je ovo pokazatelj koliko su očekivanja blokadera često unapred formirana, ali realnost im ne ide u prilog - narod je prozreo njihove namere i više ne naseda na propagandu koju prizvode. Džaba sav trud.