Blokaderski aktivisti danas su tokom čitavog izbornog dana, na gotovo svim izbornim mestima izazivali haos, tukli se, nasrtali na narod, a neki cu čak i pištolj potegli.

Neposredno nakon zatvaranja biračkih mesta, jedan od blokaderskih aktivista u svojoj izjavi za N1 praktično je potvrdio da se vladajuća stranka i njeni aktivisti ponašala normalno.

- Trudili smo se ceo dan, od 6 ujutru smo na ulici. Svako biračko mesto je bilo pokriveno studentskim odbornim timom, od prvog momenta smo tražili svaku izbornu neregularnost. Kako je moglo da prođe, kako smo očekivali da prođe, prošlo je mirnije. Naravno, uočeno je dosta neregularnosti, ali mobilni timovi su uspeli te probleme da reše - istakli su blokaderi.

Ovom izjavom praktično je potvrđeno i da su jedini izazivači problema upravo blokaderi, jer ne bi oni govorili da je situacija bila bolja nego što su očekivali, te da su se svi problemi lako rešili.