Aranđelovački blokaderi najavili su da će večeras u 20 časova organizovati skup ispred zgrade te Opštine kako bi, kako su naveli "odbranili izbornu volju građana".

Oni su takvo okupljanje najavili na Instagram nalogu poručujući da im je to "zajednička obaveza"!

Takođe, kako saznajemo, blokaderi se okupljaju i ispred opštine Kula, sa istim ciljem, a u ovom trenutku oko 50 blokadera je krenulo ka zgradi opštine.

Ono što je interesantno da su upravo blokaderi uz Aranđelovca na N1, “studenti” iz njihovih “mobilnih timova”, rekli da je sve proteklo kako treba! Time su samo sebe raskrinkavli i dokazali da im je nasilje jedina politika!

Podsećamo, današnje lokalne izbore u 10 mesta u Srbiji obeležilo je nasilje blokadera: u Smederevskoj Palanci su fizički nasrnuli na SNS aktivistu Vukašina Đokovića

U Kuli su maskirani pokušali da upadnu ženi u kuću, a okupljali su se i ispred prostorija SNS.

