"IZBORI SU IM NAČIN DA SE DOPUMPAJU" Brnabić odgovorila Pogačaru: Ne traže oni izbore radi demokratije, već kako bi pozivali na građanske sukobe
"Kao što smo uvek i govorili - ne traže oni izbore radi demokratije, već kako bi pozivali na građanske sukobe", poručila je predsednika Narodne skupštine Ana Brnabić u sklopu odgovora blokaderu Miranu Pogačaru.
Pogačar je istakao da izborna mesta večeras moraju biti spremna da brane narodnu volju.
- Njima su izbori način da se dopumpaju, a ne da čuju volju građana - poručila je Brnabić.
