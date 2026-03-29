Blokaderi su tokom celog današnjeg izbornog dana proganjali, tukli i maltretirali ljude u svim gradovima i opštinama gde su održani lokalni izbori, a onda uveče traže sankcije za svoju zemlju?!

Danas je nasilja blokadera bilo na pretek na svim stranama, a sada traže sankcije za Srbiju!

Blokader Željko Veljković se na društvenoj mreži "X" obratio Marti Kos, evropskoj komesarki za proširenje, zahtevajući sankcije za svoju državu.

"Dobro veče Marta Kos,

Posle današnjeg izbornog dana, možemo li da očekujemo da će EU bar razmotriti uvođenje restriktivnih mera (sankcija) za predstavnike režima u Srbiji zbog:

- Kršenja ljudskih prava i osnovnih sloboda;

- Narušavanja demokratije i vladavine prava;

- Stalnih provokacija usmerenih na narušavanje regionalnog mira i bezbednosti?