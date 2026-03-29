Razdor među blokaderima sve je veći kako odmiče veče izbornog dana

Sukobi traju već duže vreme, a večeras su se oni oslikali i u izjavi Nenada Milojičića, prvog na opozicionoj listi u Smederevsko Palanci - "Ujedinjeni za Palnku".

Milojičić je udario na studente i otvorio novi front u ratu među blokaderima. Upitan kako su sarađivali sa studentskom listom, rekao je:

"Mi smo desni centar, da tako kažemo. Imamo tu Ujedinjeni narodni pokret Srbije, Novo lice Srbije, Novi DSS i monarhiste. Problem je ovde što su studenti, recimo, kasno reagovali. Oni su zalutali u neku koaliciju koja je propala i oni su bukvalno dva dana pred zaključivanje svih tih lista predali svoju listu i doneli neku odluku, presekli su i išli su sami protiv svih, kako oni to kažu, kao što kaže i njihov slogan".

Milojičić je potom dodao:

"Međutim, mi nismo imali prilike sa njima da dogovaramo jer nisu bili iskristalisani i čak taj momak koji je bio vođa te studentske liste, on je ostao na nekoj listi četvorka, nije se to pokazalo kao pravo rešenje".

Ne propustitePolitika"IZBORI SU IM NAČIN DA SE DOPUMPAJU" Brnabić odgovorila Pogačaru: Ne traže oni izbore radi demokratije, već kako bi pozivali na građanske sukobe
Ana Brnabić Skupština Srbije Narodna skupština (5).jpeg
PolitikaI BLOKADERI PRIZNALI! Georgiev kaže da su izbori na svim mestima bili su regularni
Slobodan georgiev
PolitikaBLOKADERI TRAŽE SANKCIJE ZA SVOJU ZEMLJU: Ceo dan proganjaju, biju i maltretiraju ljude, pa od Marte Kos zahtevaju restriktivne mere za Srbiju?!
kula.jpg
PolitikaBLOKADERSKI ŠTAB POTVRDIO DA SU JEDINI IZAZIVAČI PROBLEMA BILI UPRAVO ONI! Vladajuća stranka i njeni aktivisti se ponašali normalno, blokaderi pravili haos
Screenshot 2026-03-29 195218.png