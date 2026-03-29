NOVI SUKOB MEĐU BLOKADERIMA! Evo kako u Smederevskoj Palanci ratuju opozicionari i "studenti": Oni su zalutali u neku koaliciju koja je propala (VIDEO)
Razdor među blokaderima sve je veći kako odmiče veče izbornog dana.
Sukobi traju već duže vreme, a večeras su se oni oslikali i u izjavi Nenada Milojičića, prvog na opozicionoj listi u Smederevsko Palanci - "Ujedinjeni za Palnku".
Milojičić je udario na studente i otvorio novi front u ratu među blokaderima. Upitan kako su sarađivali sa studentskom listom, rekao je:
"Mi smo desni centar, da tako kažemo. Imamo tu Ujedinjeni narodni pokret Srbije, Novo lice Srbije, Novi DSS i monarhiste. Problem je ovde što su studenti, recimo, kasno reagovali. Oni su zalutali u neku koaliciju koja je propala i oni su bukvalno dva dana pred zaključivanje svih tih lista predali svoju listu i doneli neku odluku, presekli su i išli su sami protiv svih, kako oni to kažu, kao što kaže i njihov slogan".
Milojičić je potom dodao:
"Međutim, mi nismo imali prilike sa njima da dogovaramo jer nisu bili iskristalisani i čak taj momak koji je bio vođa te studentske liste, on je ostao na nekoj listi četvorka, nije se to pokazalo kao pravo rešenje".