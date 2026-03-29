Predsednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić, koji je večeras u Lučanima, rekao je da može da se čestita na rezultatu koji je lista okupljena oko te stranke postigla na današnjim izborima.

- Mislim da će ovo biti jedna izuzetno ubedljiva pobeda, čućete je nakon 22 zvanične rezultate, po preliminarnim rezultatima, po preko 80 odsto zvanično obrađenih zapisnika, ovde u Lučanima, naša lista, koju predvodi predsednik republike Aleksandar Vučić, ima nešto preko 68 odsto podrške, što dovoljno govori o tome kako su ljudi videli sve ono što se dešavalo u predizbornom periodu, koga poštuju, kome veruju, koga poštuju i nadaju se da u narednom periodu će još više da radi, da se bori za njih - rekao je on, naglašavajući da je ovo jedna nestvarna i briljantna pobeda.

- Hvala svim građanima na teritoriji opštine Lučani zaista su se jasno odredili. Pobedili smo i na dva biračka mesta na kojima mi nikada nismo pobedili, ali nikada nismo pobedili od osnivanja. Za ovih 18 godina išli u koaliciji, išli samostalno, nikada nismo imali više od 36 procenata. Sada imamo 52 procenata na tom biračkom mestu, što znači da smo pobedili našu konkurenciju, i na tom biračkom mestu ovde u domu kulture u centru Lučana - rekao je Glišić.

On je rekao da je blokaderima danas glavni adut  bila Ljiljana Bralović koja je, kako je rekao, krstarila po čitavom Dragačevu.

- Možda je zbog toga ova pobeda i tako ubedljiva. Jer ona jeste simbol svega onoga što je sa druge strane, ona jeste simbol svega što rade blokaderi već ovih gotovo godinu i po dana i ja mislim da im je ovaj rezultat u koji su se možda najviše i nadali, odnosno u opštinu u kojoj su se ponajviše i nadali im je pokazao jasno da ih ljudi ne žele, 68 odsto, ovo je istorijski rezultat - naveo je Glišić.

Ne propustitePolitika"BIĆE NEIZVESNA I TEŠKA BORBA" Vučić kratko okupljenima u sedištu SNS: "Obratiću vam se za sat vremena, najbolje je u Kladovu" (VIDEO)
WhatsApp Image 2026-03-29 at 20.58.41 (2).jpeg
PolitikaUŽIVO PRVI PRELIMINARNI REZULTATI IZBORA NA POJEDINIM BIRAČKIM MESTIMA! Zatvorena birališta u 20 časova, broje se glasovi!
kurirnajnovijavestnovobelo.jpg
PolitikaBLOKADERSKI ŠTAB POTVRDIO DA SU JEDINI IZAZIVAČI PROBLEMA BILI UPRAVO ONI! Vladajuća stranka i njeni aktivisti se ponašali normalno, blokaderi pravili haos
Screenshot 2026-03-29 195218.png
PolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ STIGAO U ŠTAB! Uoči zatvaranja biračkih mesta! (VIDEO)
collage copy.jpg