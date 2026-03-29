Predsednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić, koji je večeras u Lučanima, rekao je da može da se čestita na rezultatu koji je lista okupljena oko te stranke postigla na današnjim izborima.

- Mislim da će ovo biti jedna izuzetno ubedljiva pobeda, čućete je nakon 22 zvanične rezultate, po preliminarnim rezultatima, po preko 80 odsto zvanično obrađenih zapisnika, ovde u Lučanima, naša lista, koju predvodi predsednik republike Aleksandar Vučić, ima nešto preko 68 odsto podrške, što dovoljno govori o tome kako su ljudi videli sve ono što se dešavalo u predizbornom periodu, koga poštuju, kome veruju, koga poštuju i nadaju se da u narednom periodu će još više da radi, da se bori za njih - rekao je on, naglašavajući da je ovo jedna nestvarna i briljantna pobeda.

- Hvala svim građanima na teritoriji opštine Lučani zaista su se jasno odredili. Pobedili smo i na dva biračka mesta na kojima mi nikada nismo pobedili, ali nikada nismo pobedili od osnivanja. Za ovih 18 godina išli u koaliciji, išli samostalno, nikada nismo imali više od 36 procenata. Sada imamo 52 procenata na tom biračkom mestu, što znači da smo pobedili našu konkurenciju, i na tom biračkom mestu ovde u domu kulture u centru Lučana - rekao je Glišić.

On je rekao da je blokaderima danas glavni adut bila Ljiljana Bralović koja je, kako je rekao, krstarila po čitavom Dragačevu.