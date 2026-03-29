BLOKADERI BRUTALNO PRETUKLI SIMPATIZERA SNS-A U KNJAŽEVCU! Napali ga na kućnom pragu, oglasio se predsednik opštine za Kurir: "Ne izgleda dobro, u bolnici je"
Predsednik opštine, Milan Đokić, uključio se u specijalnu emisiju Kurir televizije "Srbija bira", gde je govorio o incidentu koji se dogodio u Knjaževcu, navodeći da je jedan simpaziter SNS-a pretučen ispred svoje kuće.
Kako je istakao, napadnut muškarac nije član Srpske Napredne Stranke kao i da je došao iz inostranstva kako bi pružio punu podršku ovoj partiji.
- Napali su ga jer drugačije misli i simpatizer je SNS-a. Došao je iz inostranstva i pružio podršku predsedniku Vučiću. Bio je u bolnici i ne izgleda uopšte dobro. To je dokaz da naši politički oponenti nemaju poštovanje prema političkim neistomišljenicima. Pripadnici romske nacionalne manjine tradicionalno pružaju podršku politici koju sprovodimo mi u lokalu i predsednik Vučić na većem nivou i oni to ne opraštaju - kazao je Đokić.
On je istakao da je, prema njegovim rečima, napadnuti muškarac pretrpeo nasilje bez ikakvog povoda, i to na kućnom pragu.
- Čovek je dobio batine ni kriv ni dužan i to ispred rođene kuće. Proveo je čitav vek u inostranstvu, evo šta je doživeo po povratku - dodao je.
Govoreći o širem kontekstu dešavanja tokom dana, Đokić je naveo da je bilo tenzija i pokušaja incidenata u vezi sa prostorijama stranke.
- Čitav dan su blokaderi opsedali grad i privatne kuće naših članova i simpatizera. Pokušavali su da uđu u prostorije stranke koje smo mi zakupljivali regularno. Ceo dan su provocirali. Na kraju smo uspeli da odolimo svim provokacijama i pokušajima da izazovu nerede.
Na osnovu rezultata koji su do sada obrađeni, ističe da Srpska Napredna Stranka nosi ubedljivu pobedu nad obe opozicione liste.
Skupljanje na stanici
Takođe, veći broj blokadera okupio se na autobuskoj stanici u Knjaževcu a nije tačan razlog njihovog skupa nije poznat. Predsednik opštine je dobio informacije o njihovom okupljanju:
- Pitanje je da li dočekuju dolazak drugih ljudi, niko ne zna šta tamo rade, nemamo detalje - rekao je Đokić.
