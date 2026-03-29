Predsednik opštine, Milan Đokić, uključio se u specijalnu emisiju Kurir televizije "Srbija bira", gde je govorio o incidentu koji se dogodio u Knjaževcu, navodeći da je jedan simpaziter SNS-a pretučen ispred svoje kuće.

Kako je istakao, napadnut muškarac nije član Srpske Napredne Stranke kao i da je došao iz inostranstva kako bi pružio punu podršku ovoj partiji

Milan Đokić
Milan Đokić Foto: Kurir Televizija

- Napali su ga jer drugačije misli i simpatizer je SNS-a. Došao je iz inostranstva i pružio podršku predsedniku Vučiću. Bio je u bolnici i ne izgleda uopšte dobro. To je dokaz da naši politički oponenti nemaju poštovanje prema političkim neistomišljenicima. Pripadnici romske nacionalne manjine tradicionalno pružaju podršku politici koju sprovodimo mi u lokalu i predsednik Vučić na većem nivou i oni to ne opraštaju - kazao je Đokić.

On je istakao da je, prema njegovim rečima, napadnuti muškarac pretrpeo nasilje bez ikakvog povoda, i to na kućnom pragu.

- Čovek je dobio batine ni kriv ni dužan i to ispred rođene kuće. Proveo je čitav vek u inostranstvu, evo šta je doživeo po povratku - dodao je.

Govoreći o širem kontekstu dešavanja tokom dana, Đokić je naveo da je bilo tenzija i pokušaja incidenata u vezi sa prostorijama stranke.

- Čitav dan su blokaderi opsedali grad i privatne kuće naših članova i simpatizera. Pokušavali su da uđu u prostorije stranke koje smo mi zakupljivali regularno. Ceo dan su provocirali. Na kraju smo uspeli da odolimo svim provokacijama i pokušajima da izazovu nerede.

Na osnovu rezultata koji su do sada obrađeni, ističe da Srpska Napredna Stranka nosi ubedljivu pobedu nad obe opozicione liste.

NOVI INCIDENT! BRUTALNO PRETUČEN SIMPATIZER SNS-A U KNJAŽEVCU Oglasio se za Kurir TV predsednik opštine: "Blokaderi ceo dan opsedaju grad, pokušavali su u kuće da nam uđu"  Izvor: Kurir televizija

Skupljanje na stanici

Takođe, veći broj blokadera okupio se na autobuskoj stanici u Knjaževcu a nije tačan razlog njihovog skupa nije poznat. Predsednik opštine je dobio informacije o njihovom okupljanju:

- Pitanje je da li dočekuju dolazak drugih ljudi, niko ne zna šta tamo rade, nemamo detalje - rekao je Đokić.

Ne propustitePolitikaI BLOKADERI PRIZNALI! Georgiev kaže da su izbori na svim mestima bili su regularni
Slobodan georgiev
PolitikaBLOKADERI TRAŽE SANKCIJE ZA SVOJU ZEMLJU: Ceo dan proganjaju, biju i maltretiraju ljude, pa od Marte Kos zahtevaju restriktivne mere za Srbiju?!
kula.jpg
Politika"BIĆE NEIZVESNA I TEŠKA BORBA" Vučić kratko okupljenima u sedištu SNS: "Obratiću vam se za sat vremena, najbolje je u Kladovu" (VIDEO)
WhatsApp Image 2026-03-29 at 20.58.41 (2).jpeg
Politika"IZBORI SU IM NAČIN DA SE DOPUMPAJU" Brnabić odgovorila Pogačaru: Ne traže oni izbore radi demokratije, već kako bi pozivali na građanske sukobe
Ana Brnabić Skupština Srbije Narodna skupština (5).jpeg
PolitikaUŽIVO PRVI PRELIMINARNI REZULTATI IZBORA NA POJEDINIM BIRAČKIM MESTIMA! Zatvorena birališta u 20 časova, broje se glasovi!
kurirnajnovijavestnovobelo.jpg

BLOKADERI PLANIRAJU HAOS NAKON SAOPŠTAVANJA REZULTATA IZBORA! Aleksandar Gajović izneo najnovije informacije sa terena Izvor: Kurir televizija