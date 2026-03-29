Predsednik Srbije Aleksandar Vučićobratio se javnosti iz glavnog štaba Srpske napredne stranke kako bi saopštio rezultate lokalnih izbora.

- Danas su održani izbori u 10 lokalnih samouprava, kada ja odem mogu da vam govore o silnim nepravilnostima Vučević i Ana, ja ću samo nekoliko reči da kažem. Nadam se da posle ovoga danas i večeras će neki ljudi prekinuti hajku na sve koji drugačije misle, jedva smo izbegli ogromno zlo. Maltretirali ljude, neki novinari su upadali u kol centre, iako je to osnov političkog delovanja u svakoj civilizovanoj zemlji na svetu.

- Revolucionarne misli neretko zamutne mozak mržnjom i onda ne mogu da razlikuju šta je dobro šta je loše. Nisu laka vremena pred nama.

Aranđelovac na 90% obrađenih biračkih mesta Aleksandar Vučić lista Naša porodica, ima gotovo 53, odnosno 52,96. Studenti za Aranđelovac imaju 44,9 ruska stranka 1,09 srpski liberali 0,6, Koalicija 381 ima 0,42 to je, ima još 4 mesta samo da se obrade, dakle 37 mesta je obrađeno nemoguće da dođe do promene konačnog rezultata.

Bajina Bašta, obrađeno 51 od 52, dakle sve je jasno. 53,49% lista Aleksandar Vučić, 41,35% ujedinjeni za Bajinu Baštu, Milan Stamatović, 1,87%, Socijaldemokratska partija Srbije, 2,2%, Izbori se za Bajinu Baštu 0,45%, nestranački pokret za Bajinu Baštu 0,65%. Ovde ne može ni teoretski da dođe do promene.

U Boru 49,22 odsto, a oko 40,3 odsto dobila je studentska lista, a četiri osto vlaška stranka.

U Kladovu najubedljivija pobeda - liste oko SNS-a dobila je 72 posto glasova, a 26,69 odsto dobila je studentska lista.

Knjaževac - lista oko SNS-a 57,11 odsto glasova.

U Kuli najneizvesniji rezultati - lista "Kula naša porodica" 50,42 odsto glasova.

Lučani - 63,78 odsto listi oko SNS-a.

Majdanpek - lista oko SNS 65,64 odsto, a lista Nu dau 19 odsto.

Sevojno - 51,48 listi oko SNS-a.

Vučić je potom govorio i o svim pokušajima izazivanja nereda i haosa u Srbiji, kako iznutra, tako i spolja.

- Hvala Srbiji na poverenju, mi smo sinoć dobili omnibus, poslednje istraživanje, po tom želim da vam kažem naša stranka skoro 6 godina stoji najbolje u ovom trenutku, što ste mogli da vidite po veoma teškim izborima po nas. Danas su uradili jednu strašnu stvar ljudi iz partije, kako se zove, Aleksićeva... Oni su pozivali ljude i to funkcioneri su im se obraćali kao ljudi iz Predsedništva Srbije, kao kolege i prijatelji Aleksandra Vučića i pozivali ih da ne glasaju za listu broj 1, već za listu broj 2, naročito u Smederevskoj Palanci. To ne samo da nije dozvoljeno, već je toliko nefer, jadno... da nemam reči. Naravno, "uhvaćeni" su svi telefoni, verujem da će ti svi ljudi biti pohapšeni jer te stvari naša demokratija ne može da toleriše.