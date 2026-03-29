DANAS SMO JEDVA IZBEGLI OGROMNO ZLO! Vučić posle današnjih lokalnih izbora: Mi ćemo da ponudimo ruku svim ljudima u Srbiji, jer ne laka vremena su pred nama
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se večeras iz sedišta SNS na Novom Beogradu i saopštio rezultate lokalnih izbora - lista "Aleksandar Vučić - naša porodica" zabeležila je pobedu u svih deset gradova i opština - 10:0.
"Kada ja odem, predsednik Vučević i Ana (Brnabić) mogu da vam govore o svim nepravilnostima", rekao je Vučić na početku obraćanja i dodao:
"Ja ću samo reći da se nadam da posle ovoga danas, posle ovoga večeras, će neki ljudi prekinuti hajku na sve koji drugačije misle. Danas smo jedva izbegli ogromno zlo, neki su pištolje potezali, maltretirali ljude, pojedini mediji su upadali u kol centre, valjda ne znajući da je to ne samo dozvoljeno, već poželjno. Šta drugo da radite nego da pozivate telefonom svoje pristalice da izađu na izbore? To je osnov demokratskog političkog delovanja u svakoj normalnoj civilizovanoj zemlji na svetu. Ali, valjda, revolucionarne misli neretko zamute mozak mržnjom ljudima i onda više ne mogu da razlikuju to šta je dobro, šta je loše".
Vučić je naglasio da će ponuditi ruku svima u Srbiji.
"Mi ćemo da ponudimo ruku svim ljudima u Srbiji da pokušamo da se ujedinimo, jer ne laka vremena su pred nama", zaključio je Vučić.