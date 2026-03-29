"Ja ću samo reći da se nadam da posle ovoga danas, posle ovoga večeras, će neki ljudi prekinuti hajku na sve koji drugačije misle. Danas smo jedva izbegli ogromno zlo, neki su pištolje potezali, maltretirali ljude, pojedini mediji su upadali u kol centre, valjda ne znajući da je to ne samo dozvoljeno, već poželjno. Šta drugo da radite nego da pozivate telefonom svoje pristalice da izađu na izbore? To je osnov demokratskog političkog delovanja u svakoj normalnoj civilizovanoj zemlji na svetu. Ali, valjda, revolucionarne misli neretko zamute mozak mržnjom ljudima i onda više ne mogu da razlikuju to šta je dobro, šta je loše".