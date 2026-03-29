Predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin oglasio se povodom pobede liste oko Srpske napredne stranke na lokalnim izborima.

"Čestitam predsedniku Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci pobedu posle mučne godine obojene revolucije. Ovo nije pobeda Vlade Srbije kao ni pobeda nas iz koalicije, ovo je pobeda samo Aleksandra Vučića i SNS-a i ja im čestitam. Nadam se da će osnaženi ovom pobedom zauzeti čvršći stav prema onima koji su nasiljem rušili Srbiju i da će preispitati naš odnos prema državama i savezima koji su oslabili našu državu i ugrozili naš narod na Kosovu i Metohiji. Pobeda je izborena u teškim uslovima i zato je još vrednija", poručio je predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin čestitajući pobedu na lokalnim izborima Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci.

