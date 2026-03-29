Politika
GLAS ZA STABILNOST I BUDUĆNOST SRBIJE! Dačić se zahvalio svima koji su dali glas koalicionoj izbornoj listi "Aleksandar Vučić - Srbija, naša porodica"
Slušaj vest
Predsednik SPS, potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić zahvalio se svima koji su dali svoj glas i poverenje zajedničkoj koalicionoj izbornoj listi “Aleksandar Vučić - Srbija, naša porodica”.
"To je glas za stabilnost i budućnost Srbije. Žao mi je što zbog mojeg zdravstvenog stanja nisam bio u mogućnosti da više doprinesem toj pobedi", naveo je Dačić i dodao:
"Čestitam Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci na pobedi naše zajedničke liste. Hvala svim aktivistima, članovima, simpatizerima i biračima Socijalističke partije Srbije, Jedinstvene Srbije i Zelenih Srbije na ukazanom poverenju. Idemo dalje!"
Reaguj
Komentariši