Predsednik SPS, potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić zahvalio se svima koji su dali svoj glas i poverenje zajedničkoj koalicionoj izbornoj listi “Aleksandar Vučić - Srbija, naša porodica”.

"To je glas za stabilnost i budućnost Srbije. Žao mi je što zbog mojeg zdravstvenog stanja nisam bio u mogućnosti da više doprinesem toj pobedi", naveo je Dačić i dodao:

"Čestitam Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci na pobedi naše zajedničke liste. Hvala svim aktivistima, članovima, simpatizerima i biračima Socijalističke partije Srbije, Jedinstvene Srbije i Zelenih Srbije na ukazanom poverenju. Idemo dalje!"

