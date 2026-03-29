Danas su održani reovni lokalni izbori za odbornike lokalni samouprava u Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Boru, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku, Sevojnu i Smederevskoj Palanci, a kako je saopštio predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić Srpska napredna stranka je odnela pobedu 10:0!

Bor

  • ''Aleksandar Vučić - Bor, naša porodica'' (SPS - SRS - SNP - SNS ): 49,22 odsto
  • ''Svoji na svome - dr Predrag Balašević - Vlaška narodna stranka'' (lista nacionalne manjine): 3,96 odsto
  • Opozicione stranke i blokaderi: 40,3 odsto.

Kladovo

  • "Aleksandar Vučić - Kladovo, naša porodica": 71,99 odsto
  • Blokaderi: 26,69 odsto

Kula

  • "Aleksandar Vučić - Kula, naša porodica": 50,52 odsto
  • Blokaderi: 48 odsto

Lučani

  • "Aleksandar Vučić - Lučani, naša porodica": 63,78 odsto
  • Blokaderi: oko 30 odsto

Aranđelovac

  • "Aleksandar Vučić - Aranđelovac, naša porodica'' (SPS - Zavetnici - SRS - PS - PUPS -SNS): 52,96 odsto
  • ''Ruska stranka - Za bolji Aranđelovac'' (lista nacionalne manjine): 1,09 odsto
  • ''Studenti za Aranđelovac - Mladost pobeđuje'': 44,9 odsto
  • ''Koalicija 381 - Ujedinjeni podržavamo mlade'' (lista nacionalne manjine): 0,42 odsto

Majdanpek

  • "Aleksandar Vučić - Majdanpek, naša porodica'': 65,64 odsto
  • "Nu dau": 19 odsto

Bajina Bašta

  • "Aleksandar Vučić - Bajina Bašta, naša porodica": 53,49 odsto
  • Blokaderi: 41,35 odsto

Knjaževac

  • "Aleksandar Vučić - Knjaževac, naša porodica": 57,11 odsto
  • Blokaderi — 2 liste: 8,9 odsto i 32,9 odsto

Sevojno 

  • "Aleksandar Vučić - Sevojno, naša porodica": 51,48 odsto
  • Blokaderi: 44,84 odsto

Smederevska Palanka

  • "Aleksandar Vučić - Smederevska Palanka, naša porodica" (Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije - SPS - Srpska radikalna stranka - SRS - dr Vojislav Šešelj - Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda - PUPS - Solidarnost i pravda - Milan Krkobabić - Srpska stranka Zavetnici - Zavetnici - Milica Đurđević Stamenkovski Zdrava Srbija - ZS -Milan Stamatović - Srpska napredna stranka - SNS - Miloš Vučević) - 58 odsto
  • "Ujedinjeni za Palanku - Miroslav Aleksić NPS - Miloš Parandilović NLS - Nada za Palanku" (NOVI DSS, Monarhisti) - 9,05%

Sve o obraćanju predsednika Vučića možete pročitati u našem tekstu OVDE

Sve o prvim rezultatima na lokalnim izborima možete pročitati u našem tekstu OVDE

Ne propustitePolitikaVUČIĆ SAOPŠTIO REZULTATE IZBORA, SNS PROTIV OPOZICIJE I BLOKADERA 10:0! Predsednik poručio: Uspeli smo da odbranimo Srbiju, sada da pružimo ruku protivnicima
collage copy.jpg
Politika"ISTORIJSKA POBEDA U LUČANIMA" Glišić: Lista oko SNS dobila 68 odsto, narod je jasno pokazao kome veruje
1774540941IMG_9047.jpeg
PolitikaI BLOKADERI PRIZNALI! Georgiev kaže da su izbori na svim mestima bili su regularni
Slobodan georgiev
PolitikaBLOKADERI TRAŽE SANKCIJE ZA SVOJU ZEMLJU: Ceo dan proganjaju, biju i maltretiraju ljude, pa od Marte Kos zahtevaju restriktivne mere za Srbiju?!
kula.jpg

