OVO SU REZULTATI LOKALNIH IZBORA U SRBIJI! Ubedljiva pobeda Srpske napredne stranke
Danas su održani reovni lokalni izbori za odbornike lokalni samouprava u Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Boru, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku, Sevojnu i Smederevskoj Palanci, a kako je saopštio predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić Srpska napredna stranka je odnela pobedu 10:0!
Bor
- ''Aleksandar Vučić - Bor, naša porodica'' (SPS - SRS - SNP - SNS ): 49,22 odsto
- ''Svoji na svome - dr Predrag Balašević - Vlaška narodna stranka'' (lista nacionalne manjine): 3,96 odsto
- Opozicione stranke i blokaderi: 40,3 odsto.
Kladovo
- "Aleksandar Vučić - Kladovo, naša porodica": 71,99 odsto
- Blokaderi: 26,69 odsto
Kula
- "Aleksandar Vučić - Kula, naša porodica": 50,52 odsto
- Blokaderi: 48 odsto
Lučani
- "Aleksandar Vučić - Lučani, naša porodica": 63,78 odsto
- Blokaderi: oko 30 odsto
Aranđelovac
- "Aleksandar Vučić - Aranđelovac, naša porodica'' (SPS - Zavetnici - SRS - PS - PUPS -SNS): 52,96 odsto
- ''Ruska stranka - Za bolji Aranđelovac'' (lista nacionalne manjine): 1,09 odsto
- ''Studenti za Aranđelovac - Mladost pobeđuje'': 44,9 odsto
- ''Koalicija 381 - Ujedinjeni podržavamo mlade'' (lista nacionalne manjine): 0,42 odsto
Majdanpek
- "Aleksandar Vučić - Majdanpek, naša porodica'': 65,64 odsto
- "Nu dau": 19 odsto
Bajina Bašta
- "Aleksandar Vučić - Bajina Bašta, naša porodica": 53,49 odsto
- Blokaderi: 41,35 odsto
Knjaževac
- "Aleksandar Vučić - Knjaževac, naša porodica": 57,11 odsto
- Blokaderi — 2 liste: 8,9 odsto i 32,9 odsto
Sevojno
- "Aleksandar Vučić - Sevojno, naša porodica": 51,48 odsto
- Blokaderi: 44,84 odsto
Smederevska Palanka
- "Aleksandar Vučić - Smederevska Palanka, naša porodica" (Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije - SPS - Srpska radikalna stranka - SRS - dr Vojislav Šešelj - Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda - PUPS - Solidarnost i pravda - Milan Krkobabić - Srpska stranka Zavetnici - Zavetnici - Milica Đurđević Stamenkovski Zdrava Srbija - ZS -Milan Stamatović - Srpska napredna stranka - SNS - Miloš Vučević) - 58 odsto
- "Ujedinjeni za Palanku - Miroslav Aleksić NPS - Miloš Parandilović NLS - Nada za Palanku" (NOVI DSS, Monarhisti) - 9,05%
