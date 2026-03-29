Hrvatski mediji su u očaju! Na sve načine pokušavaju da umanje apsolutnu pobedu liste "Aleksandar Vučić - Srbija, naša porodica" na lokalnim izborima. Ta lista trijumfovala je u svih deset gradova i opština!

Zato hrvatski mediji u naslovima insistiraju na "haosu" i "incidentima" tokom izbornog dana u Srbiji, ali ni u jednom naslovu nema ono najvažnije - rezultata. Brojke, koje su debelo na strani SNS-a i njihovih koalicionih partnera, skrivaju u tekstovima.

Tako "Jutarnji" izveštava sa izbora u Srbiji u tekstu pod naslovom: "Potpuni haos na lokalnim izborima u Srbiji, poveđene desetine ljudi. Stižu nestvarni snimci", dok Index vest naslovljava sa: "Niz incidenata na lokalnim izborima u Srbiji" i dodaje izjavu predsednika Vučića: "Jedva smo izbegli zlo".

A ko je pobedio na tim izborima, zapitao bi svaki normalan čitalac.

Za apsolutnu pobedu liste "Aleksandar Vučić - Srbija, naša porodica" čitaoci hrvatskih medija mogu da saznaju tek ako se udube u čitanje celog teksta.

Pritom, u tekstovima šire neistine, koristeći se brojnim blokaderskim lažima.