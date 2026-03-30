BAKLJADA U KULI, VATROMET U BORU! Evo kako su članovi i simpatizeri SNS slavili pobede na lokalnim izborima
Članovi i simpatizeri Srpske napredne stranke (SNS) večeras su u Kuli bakljadom i isticanjem velike zastave Srbije proslavili pobedu na lokalnim izborima u toj opštini.
Oni su pobedu proslavili u Lenjinovoj ulici.
SNS je i u Boru vatrometom proslavila pobedu na izborima za odbornike Skupštine grada Bor.
Predsednik Srbije i član Predsedništva SNS Aleksandar Vučić izjavio je da je SNS pobedila u svih 10 lokalnih samouprava u kojima su danas održani lokalni izbori.
Redovni izbori za odbornike lokalnih skupština održani su danas u Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Boru, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku, Sevojnu i Smederevskoj Palanci.
