"NAJBOLJI REJTING SNS U PROTEKLIH 5 GODINA" Vučić saopštio rezultate najnovijeg istraživanja
Predsednik Srbije i član Predsedništva SNS Aleksandar Vučić izjavio je večeras da najnovije omnibus istraživanje pokazuje da ta stranka u poslednjih pet godina trenutno ima najbolji rejting.
"Mi smo sinoć dobili poslednje omnibus istraživanja, najveće i najvažnije istraživanje. Po tom istraživanju želim da vam kažem da naša stranka u Srbiji stoji u poslednjih pet i po godine, ili skoro šest, najbolje u ovom trenutku, što ste mogli da vidite po veoma teškim izborima za nas", rekao je Vučić u sedištu stranke posle izbora koji su održani u 10 lokalnih samouprava.
Vučić je istakao da su za njega prethodni meseci bili najteži u profesionlanom smislu, ali da on nema i ne može da izgovori lošu reč.
"Zajedno sa svojim prijateljima borio sam se za ovu našu prelepu zemlju. Gradili smo i radili smo. Onda je neko na najstrašniji način zloupotrebio jednu ljudsku tragediju. Na njoj gradio svoju političku budućnost, rušeći živote drugim ljudima, uništavajući porodice drugim ljudima, uništavajući i Srbiju.
Detaljno obraćanje predsednika Vučićapročitajte ovde.
Sve detalje izbornog dana čitajte unašem blogu.