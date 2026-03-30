Predsednik Srbije i član Predsedništva SNS Aleksandar Vučić izjavio je večeras da najnovije omnibus istraživanje pokazuje da ta stranka u poslednjih pet godina trenutno ima najbolji rejting.

"Mi smo sinoć dobili poslednje omnibus istraživanja, najveće i najvažnije istraživanje. Po tom istraživanju želim da vam kažem da naša stranka u Srbiji stoji u poslednjih pet i po godine, ili skoro šest, najbolje u ovom trenutku, što ste mogli da vidite po veoma teškim izborima za nas", rekao je Vučić u sedištu stranke posle izbora koji su održani u 10 lokalnih samouprava.

Vučić je istakao da su za njega prethodni meseci bili najteži u profesionlanom smislu, ali da on nema i ne može da izgovori lošu reč.