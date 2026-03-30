NAJSTRAŠNIJE SCENE BLOKADERSKOG NASILJA TOKOM IZBORNOG DANA: Potezali pištolje, prskali gasom i MLATILI sve neistomišljenike - Srbija ovo NE SME DA ZABORAVI
Pristalice blokaderske liste su na više mesta napadali aktiviste SNS i onemogućavali građane da glasaju.
U Boru su blokaderi došli ispred prostorija te stranke i napali aktiviste SNS-a suzavcem i palicama i povredili više mladića.
Njih 15 je opkolili trojicu aktivista SNS, nakon čega su ih tukli i prskali suzavcem i za sada neidentifikovanim gasom, koji je izazvao ozbiljne povrede.
Verovatno najjeziviji incident tokom jučerašnjeg dana izazvao je finansijer blokadera u Bajinoj Bašti, koji je potegao pištolj na aktiviste SNS.
U Aranđelovcu su blokaderi pretukli više žena. Radojka Kovačević, istakla je da su maskirani mladi muškarci trčali prema njima, da su im pretili, gurali i čupali ih.
- Dve drugarice su napadnute i ni jednoj ni drugoj nije dobro, mislim da su povređene - rekla je ona.
Kako kaže, doživela je veliki šok.
- Krenuli su na nas, agresivno, na nas žene, maskirani mladi muškarci. Vikali su: "Ćaci, zapamtićete nas", i razne uvrede na naš račun - rekla je Kovačević.
MUP je saopštio da je policija u Smederevskoj Palanci rasvetlila napad na Vukašina Đokovića u mestu Ratari kod Smederevske Palanke i uhapsila četiri osobe zbog nasilničkog ponašanja, dok će protiv 11 osoba biti podnete prekršajne prijave zbog bezobzirnog ponašanja.
U Crvenki i Kuli blokaderi su se okupili ispred više objekata, uključujući i prostorije SNS-a u Crvenki gde su tukli ljude.
Blokaderi su se tokom dana okupljali ispred više objekata u Crvenki i Kuli, tvrdeći da su u njima članovi SNS koji tobože manipulišu biračkim spiskovima.
I pored tolikih pritisaka, Srpska napredna stranka je pobedila u svih 10 opština.
Predsednik Aleksandar Vučić je sinoć iz štaba SNS govorio o pobedi i pročitao je rezultate. On je poručio da su za njega prethodnih 14 meseci bili najteži.
- Zajedno sa svojim prijateljima borio sam se za ovu našu prelepu zemlju. Onda je neko na najstrašniji način zloupotrebio jednu strašnu tragediju. Uništavajući Srbiju, porodice. Ne postoji stvar koju nisu uradili. Mi smo se polako podizali. Govorili su kako više nikada nećemo preći ni 35, ni 45 posto. A tamo gde nismo sanjali da možemo da pređemo 60, dobili smo 70. Toliko ubedljivih pobeda nikada niko nije ostvario. Hoću da zahvalim svima koji su trpeli teške udarce i mene jer mi nije uvek bilo lako, trudio sam se da čuvam mir i pomognem Milošu u stranci. Trudio sam se da postavim svoja leđa i glavu tamo gde niko ne bi postavio nogu, jer sam znao da je ulog Srbiju. Uspeli smo da odbranimo Srbiju, na nama je sada da pružimo ruku protivnicima. Posebno u Kuli i još nekim opštinama, na dobrim rezultatima, mnogo su truda i energije i novca uložili i želim im mnogo uspeha u budućnosti, da ujedinjeni uradimo velike stvari - istakao je Vučić.