Pristalice blokaderske liste su na više mesta napadali aktiviste SNS i onemogućavali građane da glasaju.

U Boru su blokaderi došli ispred prostorija te stranke i napali aktiviste SNS-a suzavcem i palicama i povredili više mladića.

Njih 15 je opkolili trojicu aktivista SNS, nakon čega su ih tukli i prskali suzavcem i za sada neidentifikovanim gasom, koji je izazvao ozbiljne povrede.

Verovatno najjeziviji incident tokom jučerašnjeg dana izazvao je finansijer blokadera u Bajinoj Bašti, koji je potegao pištolj na aktiviste SNS.

U Aranđelovcu su blokaderi pretukli više žena. Radojka Kovačević, istakla je da su maskirani mladi muškarci trčali prema njima, da su im pretili, gurali i čupali ih.

- Dve drugarice su napadnute i ni jednoj ni drugoj nije dobro, mislim da su povređene - rekla je ona.

Kako kaže, doživela je veliki šok.

- Krenuli su na nas, agresivno, na nas žene, maskirani mladi muškarci. Vikali su: "Ćaci, zapamtićete nas", i razne uvrede na naš račun - rekla je Kovačević.

MUP je saopštio da je policija u Smederevskoj Palanci rasvetlila napad na Vukašina Đokovića u mestu Ratari kod Smederevske Palanke i uhapsila četiri osobe zbog nasilničkog ponašanja, dok će protiv 11 osoba biti podnete prekršajne prijave zbog bezobzirnog ponašanja.

U Crvenki i Kuli blokaderi su se okupili ispred više objekata, uključujući i prostorije SNS-a u Crvenki gde su tukli ljude.

Blokaderi su se tokom dana okupljali ispred više objekata u Crvenki i Kuli, tvrdeći da su u njima članovi SNS koji tobože manipulišu biračkim spiskovima.

I pored tolikih pritisaka, Srpska napredna stranka je pobedila u svih 10 opština.

Predsednik Aleksandar Vučić je sinoć iz štaba SNS govorio o pobedi i pročitao je rezultate. On je poručio da su za njega prethodnih 14 meseci bili najteži.