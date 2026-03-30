Miloš Vučević, predsednik SNS i savetnik predsednika Republike, rekao je jutros da je veoma zadovoljan rezultatima izbora u 10 opština i gradova u Srbiji. On je ocenio da je pobeda SNS u ovim lokalnim zajednicama izuzetno značajna.

Kako je objasnio, ove godine SNS nije imao lake izbore. Svaki glas je bio izborena bitka.

- Veoma sam zadovoljan. Kada analiziramo situaciju koju smo imali ove izbore, SNS nikad nije imao lake izbore, već je morao da se pomuči za svaki glas - rekao je Vučević.

Vučević: Visoki stranački funkcioneri Mikija Aleksića iz centrale u Beogradu telefonom zvali starije i ubeđivali ih da glasaju za broj 2?!

Naglasio je da su visoki stranački funkcioneri Narodnog pokreta Srbije tokom izbornog dana obmanjivali starije građane oko glasanja predstavljajući se kao da zovu iz kancelarije predsednika Vučića, zbog čega je, kako je istakao, predmet predat u tužilaštvo.

- Oni su iz svojih centralnih prostorija u Beogradu, visoki stranački funkcioneri sa telefona, pozivali starije građane iz ovih opština i predstavljali se da zovu iz kancelarije predsednika Republike. Prenosili su im informaciju da je stranka promenila odluku da se ne glasa više za listu broj 1, nego za broj 2”, poručio je Vučević.

On je naveo da to još niko nije radio i upitao gde im je moral.

- Verujem da je postupak krenuo, policija je dala predmet u tužilaštvo. Vi obmanjujete ljude. Prevarantni jedni, zamislite šta bi radili od države, rekao je Vučević.

Vučević je istakao da su predstavnici blokadera tražili da se sklone paravani, da nema tajnosti glasanja, i dodao da je bilo incidenata jer je bilo upadanja u privatne kuće i pokušaja da se opkole štabovi.

On je podsetio i na predizborne prognoze koje nisu išle u korist naprednjaka.

- Ne zaboravite da su još juče njihove televizije tvrdile da oni imaju 70-75 posto podrške. Neki su objavljivali da nećemo preći 30 odsto - dodao je Vučević i naglasio zahvalnost saradnicima.

- Ponosan sam na sve naše ljude, zahvalan predsedniku, koalicionim partijama. Ovo je za nas ne laka, veoma teška i značajna pobeda - rekao je lider naprednjaka.

Foto: tv prva printscreen

Vučević je istakao i da su sinoć i jutros mediji protivnika reagovali kao da su srećni zbog gubitka.

- Gledajući njihove medije, oni deluju srećni što su izgubili 10:0. Otkad su krenuli da rade ono što rade u Srbiji, 15:0 je za našu listu - naglasio je Vučević.

Na kraju, poručio je da građani prepoznaju ko se bori za državu i da lokalni izbori nisu samo partijska priča.

- To je znak da građani prepoznaju ko se bori za državu, da nije pitanje partije. Mi smo zahvalni građanima u ovih 10 opština, velika izlaznost je bila - zaključio je Vučević.