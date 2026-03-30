- To je 10 prema nula. Hvala Srbiji. Nadam se da ćemo buduće izbore da doživljavamo kao demokratsku utakmicu, kao praznik, a ne kao rat - poručio je Aleksandar Vučić obraćajući se u sedištu stranke.

U "srcu pobune" totalna dominacija

Lokalni izbori u Lučanima i Sevojnu, u opštinama u blizini Čačka i u Užicu, pre sinoćnjih saopštavanja rezultata slovili su za jedne od najneizvesnijih zbog toga što su u tim gradovima blokaderski protesti bili među najintenzivnijim u prethodnih godinu i po dana. Međutim, u obe opštine SNS je odnela pobedu.

Zanimljivo da je u Lučanima i Sevojnu juče zabeležena najveća izlaznost od svih 10 opština u kojima se glasalo na redovnim lokalnim izborima. U Lučanima je glasalo 77,93 odsto upisanih birača, a u Sevojnu je izlaznost bila 76 odsto.

Predsednik Vučić je rekao da su obe opštine nazivali "srcem pobune". Kako je rekao, Lučani su za njega "veliko iznenađenje".

- U srcu pobune, kako bi oni govorili, u Dragačevu, nedaleko od Čačka, između Čačka i Užica. U Lučanima. Imamo 41 od 43 obrađenih biračkih mesta, ali je toliko jasno. Mi imamo 63,78 posto glasova, blokaderska lista 30 posto. U mandatima, da vidite koliko je to ubedljivo, u mandatima mi 24, blokaderi 11 - naveo je Vučić.

Kada je reč o izborima u Sevojnu, predsednik Srbije je ocenio da je bilo "vrlo tesno i neizvesno 51,48 prema 44,84 odsto".

- Ali imamo i nezvaničan rezultat sa poslednjeg biračkog mesta, na kom znamo da smo pobedili. Tako da i u Sevojnu, u srcu pobune, kako su govorili, osvojili smo više od 50 odsto - poručio je Vučić.

Kako je rekao, i lista Milana Stamatovića u Sevojnu može da pređe cenzus pošto je na 2,99 odsto.

- Moramo da pazimo na poslednjem biračkom mestu, može da promeni raspored mandata. Ne može da odluči pobednika, ali može da promeni raspored mandata - ocenio je Vučić.

Vučić pružio ruku svima

Vučić je rekao "da smo jedva izbegli ogromno zlo", a spomenuo je i težak incident u Bajinoj Bašti, gde je pristalica opozicije Slobodan Divac potezao pištolj.

Dodao je da će SNS pružiti ruku svima.

- Kol centri su osnov demokratskog političkog delovanja u svakoj normalnoj civilizovanoj zemlji na svetu, ali valjda revolucionarne misli neretko zamute mozak mržnjom ljudima i onda više ne mogu da razlikuju to šta je dobro, šta je loše. Mi ćemo da ponudimo ruku svim ljudima u Srbiji, da pokušamo da se ujedinimo jer nelaka vremena su pred nama - naveo je Vučić.