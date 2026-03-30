"NAROD JE ODLUČIO, POBEDA 10:0" Siniša Mali nakon trijumfa SNS u deset gradova i opština: Ljudi su pokazali da žele da nastave put napretka i razvoja zemlje!
Ministar finansija Siniša Mali oglasio se povodom rezultata izbora koji su juče održani u 10 lokalnih samouprava, u kojima je lista "Aleksandar Vučić - naša porodica" zabeležila ubedljivu pobedu u svim opštinama.
- Narod je odlučio - ovo je pobeda SNS10:0! . Ljudi su pokazali da žele da nastave put napretka i razvoja svoje zemlje, da razumeju i podržavaju politiku predsednika Aleksandra Vučića, koji je Srbiju od zemlje pred bankrotom, podigao do zemlje sa investicionim kreditnim rejtingom! To nam pokazuje iskazana volja građana koji su na izborima u deset opština u Srbiji zaokružili dalji put rasta! Nema stajanja, Srbija piše dalje svoju modernu istoriju ubrzanog ekonomskog razvoja - poručio je ministar Mali.
On je čestitao građanima Smederevske Palanke, Bajine Bašte, Kule, Lučana, Aranđelovca, Kladova, Bora, Knjaževca, Majdanpeka i Sevojna, što su pokazali da razumeju zašto je važno da se Srbija više nikada ne zaustavi uprkos brojnim pokušajima destabilizacije i usporavanja.
- Hvala na podršci! Idemo dalje da radimo! Živela Srbija! - zaključio je Mali.
