Ministar finansija Siniša Mali oglasio se povodom rezultata izbora koji su juče održani u 10 lokalnih samouprava, u kojima je lista "Aleksandar Vučić - naša porodica" zabeležila ubedljivu pobedu u svim opštinama.

- Narod je odlučio - ovo je pobeda SNS10:0! . Ljudi su pokazali da žele da nastave put napretka i razvoja svoje zemlje, da razumeju i podržavaju politiku predsednika Aleksandra Vučića, koji je Srbiju od zemlje pred bankrotom, podigao do zemlje sa investicionim kreditnim rejtingom! To nam pokazuje iskazana volja građana koji su na izborima u deset opština u Srbiji zaokružili dalji put rasta! Nema stajanja, Srbija piše dalje svoju modernu istoriju ubrzanog ekonomskog razvoja - poručio je ministar Mali.

On je čestitao građanima Smederevske Palanke, Bajine Bašte, Kule, Lučana, Aranđelovca, Kladova, Bora, Knjaževca, Majdanpeka i Sevojna, što su pokazali da razumeju zašto je važno da se Srbija više nikada ne zaustavi uprkos brojnim pokušajima destabilizacije i usporavanja.

- Hvala na podršci! Idemo dalje da radimo! Živela Srbija! - zaključio je Mali.

Ne propustitePolitikaDOMINACIJA SNS U OVE DVE OPŠTINE! Nazivali su ih "srcem pobune", a blokaderi i opozicija ostali POTUČENI DO NOGU! Ovo su kompletni rezultati u svih 10 mesta
Politika"NAJBOLJI REJTING SNS U PROTEKLIH 5 GODINA" Vučić saopštio rezultate najnovijeg istraživanja
PolitikaBAKLJADA U KULI, VATROMET U BORU! Evo kako su članovi i simpatizeri SNS slavili pobede na lokalnim izborima
PolitikaTRUBAČI, BAKLJE, VATROMET Glišić i Gašić zagrljeni slave izbornu pobedu u Lučanima: "Na 200 metara odavde je ona koja bi da jaše, ubija, valja u katran" (VIDEO)
