Blokaderi su tokom celog jučerašnjeg izbornog dana proganjali, tukli i maltretirali ljude u svim gradovima i opštinama gde su održani lokalni izbori, a onda uveče tražili sankcije za svoju zemlju.

Lider SNS-a Miloš Vučević poručio je da će odgovarati svi koji na izborima vrše nasilje i onemogućavaju da građani mirno izađu na glasanje. Srpska napredna stranka navela je da su aktivisti i lideri takozvanih blokaderskih lista na najgrublji način građane uznemiravali, provocirali i pretili im.

Ana Brnabić, kao međunarodni sekretar SNS, obratila se evropskim zvaničnicima i prijavila nasilje tokom izbornog dana. Navodi da za napade postoje dokumentovani video-dokazi.

Milica Đurđević Stamenkovski, Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kazala je u emisiji "Redakcija" da je time prevaziđena svaka granica koju može da proizvede politička strast.

- Bez obzira na želju i ambiciju postoje stvari koje se ne čine, postoje reči koje se ne izgovaraju, postoje sredstva koja se ne potežu. Stvarajući atmosferu u kojoj svaki neistomišljenik nema pravo glasa, vi rušite postulate na kojima počiva bilo koje demokratsko društvo u svetu. Odnosno, bilo koje društvo u svetu. Ne mora čak da bude ni formalno opredeljeno za demokratske vrednosti - kaže Đurđević Stamenkovski prisećajući se medijskog i fizičkog linča koji traje već godinu ipo dana:

- Pogledajte terminologiju koju koriste blokaderski mediji. Oni kažu "okupljaju se građani i pristalice Srpske napredne stranke ili pristalice režima". Znači ovo su građani, a ovo nisu građani, nego su nečije pristalice. Pa čekajte, i vi ste nečije pristalice. Čemu ta terminologija i zašto na takav način se neko deli?

"Rezultati su volja naroda"

Tvrdi i da je svemu tome doprinela trovačnica javnog mnjenja, odnosno, medijska platforma koja je imala za cilj da narod uvede u stanje građanskog rata.

- Međutim, oni nisu uspeli da zapale takvu buktinju i takav požar kakav su nameravali. Naravno, šteta koju su naneli je ogromna. Sve ono što je činjeno zemlji tokom prethodne godine ostavilo je posledice po ekonomiju i političku stabilnost. Ne smemo da dozvolimo da se baci senka na rezultate, a rezultati nisu brojevi. Rezultati su volja naroda koju mi treba da konstatujemo. Ja želim da tu volju naroda konstatujem u celom njenom smislu - rekla je Đurđević Stamenkovski.

Srpska Napredna Stranka radi na tome da obnovi komunikaciju sa delom onih birača i građana koji nisu glasali za njihovu opciju, a po mišljenju ministarke, to rade odgovorni ljudi.

- Izlaznost je bila nikad veća. Legitimitet o kojoj priča opozicija više niko ne može da ospori. Pobediti u deset lokalnih samouprava znači da postoji raznovrsnost i birača. To je ipak reprezentativni uzorak, narod je svoje rekao i prepoznao daleko veću težinu izbora, a to je da se branila država, odnosno da se branila stabilnost u zemlji.

"Borba se odvijala kao na frontu"

Predsednik Vučić je tokom sinoćnog obraćanja rekao da je lista SNS pobedila u svih 10 opština i gradova, ali je rekao i da će se sada pružiti ruka protivnicima. Demo Beriša, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog pohvaljuje ove reči i kaže da je dijalog važan:

- Predsednik Republike nikada nije delio narod na "pristalice SNS-a" i "građane", kao što to oni rade. Uvek je govorio o "građanima Republike Srbije". Oni su pokazali da svoju državu poštuju u potpunosti. Mi u Kuli na primer imamo dva nacionalna saveta, borba se odvijala kao na frontu - kaže Beriša i dodaje:

- Kao Ministarstvo smo imali dijalog sa građanima i to je nešto od čega ne možemo da pobegnemo. Obišao sam celu Srbiju i video sam šta ljudi misle u malim mestima. U Beogradu se nema ideja, već imaju jedan cilj a to je da sruše Aleksandra Vučića.

Kaže da na biračkim mestima nije bilo problema, ali su van njih bile organizovane horde koje su pravile haos u Bajinoj bašti, Boru, Aranđelovcu.

