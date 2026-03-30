Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je, nakon lokalnih izbora koji su juče održani u deset lokalnih samouprava i na kojima je lista "Aleksandar Vučić - naša porodica" zabeležila ubedljivu pobedu, da je Srbija uprkos nezapamćenim pritiscima, kampanjama, nasilju i pretnjama od strane blokadera, pokušajima da se umanji volja naroda, pokazala snagu i jedinstvo i većinski poručila da je za politiku kontinuiteta predsednika Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke.

- Pobeda u svih 10 lokalnih samouprava je jasna poruka: građani prepoznaju rad, rezultate i odgovornost. To je pobeda politike koja gradi puteve, škole, fabrike i sigurnu budućnost za našu decu; politike većih plata i penzija, brige za svakog čoveka u bilo kom delu naše lepe Srbije! Kada su nas napadali, mi smo radili. Kada su mislili da ćemo stati, mi smo išli još jače napred! I nikada nećemo stati, nikada nećemo razočarati naš narod i uvek ćemo voditi odgovornu politiku koja vrednuje rad, trud, borbu, posvećenost i zalaganje! Ova pobeda nas obavezuje da nastavimo još snažnije, još odlučnije i još posvećenije - navela je Mesarovićeva.

- Za stabilnu Srbiju, za napredak svake opštine i za budućnost svih građana. Još jednom je narod pokazao da veruje politici napretka i razvoja našeg predsednika Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem. Za Srbiju bez podela! Za Srbiju bez nasilja! Za Srbiju poštenog i čestitog čoveka! Za Srbiju koja je jedna velika porodica! Živela Srbija - poručila je ministarka Adrijana Mesarović.

