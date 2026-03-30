Slušaj vest

Vučić je jutros razgovarao sa Vladimirom Putinom o pitanjima energetike, ali i o drugim važnim oblastima.

- Ono što je od mene bilo od izuzetnog značaja, na tome sam se zahvalio predsedniku Putinu, je što smo dobili produženje gasnog aranžmana na tri meseca. Zašto je to važno. Danas je gas negde oko 645 dolara, mi bismo plaćali malo više, a suštinski ga sada plaćamo oko 320 dolara - rekao je on.

Naglašava da ćemo biti druga ili treća zemlja u Evropi koja ima najnižu cenu gasa.

- Dakle, veoma sam zahvalan na tome, pričali smo i drugim temama. Ja sam ga pitao šta misli o kraju neprijateljstava u Ukrajini i Iranu. Dobio sam njegovo mišljenje, on je mene pitao za KiM i Republiku Srpsku. Razmenili smo stavove o svim pitanjima. Upoznao sam ga o savezu Prištine, Tirane i Zagreba. Posebno sam zadovoljan što nećemo imati problema sa gasom - istakao je Vučić.

Dodaje da je nafta danas dostigla cenu od 115 dolara, i da se plaši da će sutra biti viša.

Foto: screenshot pink tv

- To kažem zato što hoću da znate da bi cena dizela na pumpama trebalo da bude najmanje 290 dinara na pumpama, da država nije preduzela mere. Sada je 213 na pumpama. Dakle danas bi bio 273, već sutra 290. Koliko država Srbija može da izdrži, izdržaćemo još neko vreme. Ali ako se nastavi ova katastrofa, i ako krene kopneni napad, napad na ostrva, svet, posebno Evropa, suočiće se sa najvećom energetskom katastrofom u istoriji. Molim sve da dobro razmisle još jedanput, Evropa ovo ne može da izdrži, niko to ne može da izdrži - naglasio je Vučić.

Kaže da se približavamo savršenoj oluji, i da drugog rešenja nema.

- Nafta je skoro duplo skuplja. Ko to da plati? Nema države koja to može da izdrži. Ni Nemačka ne može to da izdrži - rekao je on.

Predsednik je rekao da će nastupiti opšti kolaps zbog cena energenata, i da će Evropa platiti najvišu cenu.

O tvrdnjama blokaderskih analitičara da Vučić i SNS više nemaju razloga za slavlje, predsednik ističe da ne traži razloge za slavlje i radost.

- Tražim razloge za samokritiku. Razlika između pobednika i gubitnika, uspešnih i neuspešnih, to ćete videti i u sportu. Pobednici u svakoj svojoj pobedi traže razloge mogućeg neuspeha u budućnosti, i pokušaće da isprave sve što nije dobro. Večiti gubitnici će u svakom porazu videti poraze na drugoj strani, i nikada neće prihvatati svoju krivicu - kazao je on.

Vučić ističe da je radostan što za protivnike imaju ljude koji su uvek srećni kada izgube.

- I uvek kažu, sledeći put... I kada dođe taj sledeći put, pa izgube, oni kažu isto. Da pojasnim koliko je ubedljiva bila pobeda sinoć. Znate li kolika je razlika, ne po dva, tri ili pet posto. Razlika kada saberete glasove je gotovo 20 odsto. Na njihovoj strani su svi ujedinjeni, i imaju samo jedan cilj, mržnju prema Vučiću - rekao je on.

Predsednik ističe da je bilo listi koje su dobile i po 11 odsto glasova, ali nisu protiv Vučića, već protiv ljudi iz SNS na lokalu.

- Zato što su često bili arogantni. A to što oni vide razliku između 65 i 65,5 posto, to je njihova stvar. Kada izgubite sa 50 indeksnih poena, i neko dobije tri puta više glasova od vas, i onda kažete da taj neko ima problem, onda ok - istakao je Vučić.

Rekao je da se trudi da analizira sve nedostatke.

- Ima lista u Knjaževcu koja nije protiv nas, ali naših ljudi na lokalu. Mi smo u Boru dobili 40 odsto glasova više nego na prethodnim izborima. Ako su oni srećni zbog toga, ne moraju da brinu. Posebno sam srećan zbog Lučana, nisam srećan zbog našeg rada u Aranđelovcu i Kuli. Moraćemo mnogo toga da menjamo tu, ja već za sutra zakazujem štabove na kojima se donose odluke od toga šta menjamo, koje nove ljude da uvedemo - rekao je Vučić.

Naglasio je da je čitao rezultate novih istraživanja, govoreći o situaciji u gradovima.

- Stvari su sve bolje za nas, ljudi bolje razumeju situaciju, ali moramo još mnogo da radimo - istakao je on.

Mi ćemo danas dostaviti ekskluzivan snimak, lagali su mnogo o tome šta se dešavalo juče, naglasio je Vučić.

- Videćete kako tuku jednog čoveka. Čovek se zove David Ćirić. Njih desetoro ga tuku, naneli su mu teške povrede. To se u Boru dogodilo. Razgovarao sam jutros sa njim, videćete kako i zašto blokaderi tuku, kako se zalažu za demokratske vrednosti u našem društvu - naglasio je on.

Kaže da će svima biti sve jasno kada vide snimak, i naglasio da se nada da će državni organi privesti batinaše poznaniju prava.

Komentarišući izjavu Nenada Kulačina, Draže Petrovića i Marka Vidojkovića da je devojčicu Milicu Rakić ubio srpski PVO 1999. godine, Vučić kaže da je to jad, čemer i sramota.

- Pitam se da li im je to rekao neko ko je topio tenkove. To u našim arhivama, ni tajnim ni javnim, ne postoji. Potpuno je jasno da je NATO ubio Milicu Rakić. To nije samo sramota, već ne znam šta bih vam rekao. Postoje i takvi ljudi... Dobro je da nisu pobedili - rekao je predsednik.

Što se tiče delovanja spoljnih službi na teritoriji Srbije dobija izveštaje naših službi na dnevnom nivou.

- Dobijam od VOA i BIA, a ponekad u skladu sa njihovim ingerencija i od VBA. Meni je jasno kolika je bila logistika jedne strane države juče, a uskoro ću dobiti i veći izveštaj. Što se tiče represije koju neko pominje, ali ja to niti slušam niti gledam, bavim se važnijim stvarima. Zamislite koliko jadni morate da budete, umesto da kažete izvinite, vi sa zvaničnih brojeva telefona svojih funkcionera, onako brutalno varali i lagali ljude. Onako kao deca kada nisu postojali čitači telefona, pozovete nekoga i spustite slušalicu. Zamislite zovete starije ljude i kažete da zovete iz kabineta predsednika, i tražite im da glasaju za listu broj 2. Možete li da verujete da je tako nešto moguće, da postoje takvi ljudi - rekao je on.

Naglašava da je delovanje kol centara potpuno normalna stvar u celom svetu, i da je to samo ovde problem pojedincima.

- Videli ste onog sa pištoljem, prvo su govorili da je ćaci, a onda je stigla naredba da se skloni snimak. Danas ćete videti kako su tukli Davida Ćirića. Tukli su ga kao zveri. Uvek sam osećao prezir prema onima koji šutiraju čoveka na zemlji - dodao je on.

Kaže da se nasilje vratilo blokaderima, pošto ni njihove pristalice neće da izlaze na izbore u takvoj atmosferi.

- Ali oni su geniji, ja evo 14 godina ne gubim izbore, a oni često. Ali ajde, neka rade kako hoće - kazao je Vučić.

Predsednik je pojasnio da se ovi rezultati, sa lokalnih izbora, ne mogu direktno preneti na paralmentarni nivo.

- Videćemo da li će to tako biti, ako mi budemo loše radili može da se desi i da oni pobede. Stvari se menjaju u politici, ljudi nisu magarci, već najpametnija stvorenja. Oni prate i gledaju svakoga od nas. Samo magarci nisu u stanju da promene svoj stav. Ako se ponašam najbolje, i onaj ko je bio najostrašćeniji može da promeni mišljenje - naglasio je Vučić.

On kaže da je blokaderima bilo potrebno 12 sati da izmisle opravdanja za tragediju na Filozofskom fakultetu.

- I glupu su teoriju smislili, zato što bi to njihove pristalice prihvatile. Ali kada idete po ljudske glasove, morate temeljnije i bolje. Videli ste kako su reagovali kada su potegli pištolj u Bajinoj Bašti. Gledali su koji ugao da pronađu, a to je bilo skidaj to, sklanjaj to. Morate bolje da razmišljate, da vidite šta je to što ljudi žele, šta ne žele, a ja sam beskrajno zahvalan ljudima, za mene jeste iznenađenje Bor, najpozitivnije. Bez obzira na to što smo u Kladovu imali neverovatan rezultat. O Majdanpeku da ne govorim, i u Lučanima sam presrećan rezultatima - dodao je predsednik.

I pored svega, kaže da je na kraju uvek nezadovoljan, i da uvek mora i može više.

- A ko da mi čestita od njih? Jeste li videli da imaju neki štab, da se neko obraćao od njih. Video sam onu devojčicu u Palanci, sva srećna kaže mi smo drugi, to je odličan rezultat... U Knjaževcu su recimo imali dobru listu baš. U Sevojnu su imali dobru listu. Da im se u Bašti nisu mešali ovi političari, imali bi i tamo dobre ljude. I mi smo imali probleme, ali uspeli smo. Izgleda da nismo, tako da im ja čestitam na njihovoj pobedi sa -19. - rekao je on.