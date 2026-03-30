Tragedija na Filozofskom fakultetu je svakako tema za policijsku i tužilačku istragu, ali i veliko pitanje institucionalne odgovornosti. Posle smrti studentkinje, u javnosti su otvorene dileme kako je moguće da se u jednoj državnoj visokoškolskoj ustanovi uopšte dođe u situaciju da se govori o pirotehnici, o pristupu prostorijama u kasnim večernjim satima i o eventualnim bezbednosnim propustima.

Zakon o visokom obrazovanju pritom jasno kaže da se u akademskom prostoru ne mogu organizovati aktivnosti koje nisu povezane sa delatnošću ustanove bez dozvole, kao i da je rektor dužan da upozori dekana i savet fakulteta na postupanje suprotno zakonu ili statutu.

Skupštinski Odbor za obrazovanje već je zatražio da se svi organi univerziteta striktno pridržavaju propisa o bezbednosti, a od Ministarstva prosvete da bez odlaganja počne nadzor.

Vladan Petrov, predsednik Ustavnog suda i profesor Pravnog fakulteta kazao je da je Odbor dopineo kristalisanju onih pitanja na koje nadležne institucije treba da odgovore:

- Odgovore će nam dati nadležni organi krivičnog gonjenja: policija i tužilaštvo. To je jedan nivo ispitivanja ovog slučaja. Najavljen je i vanredni inspekcijski nadzor od strane Ministarstva prosvete, a on će obuhvatiti celinu aktivnosti i rada Filozofskog fakulteta. Pored toga istraživaće se i društvena odgovornost za ovo što se desilo - kaže Petrov i dodaje:

- Činjenica je da se smrt dogodila na Filozofskom fakultetu u vreme kada je predviđeno da fakultet bude zaključen. Nekoliko nespornih činjenica govori u prilog tome da odgovornost svakako postoji. I dalje imamo neka štura i sterilna saopštenja proširenog rektorskog kolegijuma i uprave i to nije dovoljno. Nije dovoljno i da se nas nekoliko pojavljuje u medijima. To ostavlja sličan utisak kao prošle godine, kada se svega nekoliko profesora javljalo i bavilo tom tematikom.

Dodaje da je virus blokaderstva i dalje prisutan, te da se postavlja pitanje da li će on mutirati i da li će društvo steći imunitet na to.

- Zašto ćutite gospodo dekani, zašto ćutite profesori? Da li je ovo politika? Ovo je život mlade osobe i tragedija za čitavo naše društvo.

Ko sme da ostaje van radnog vremena na fakultetu

Milivoj Alanović, dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu kaže da se od samog početka blokada zloupotrebljava pojam autonomije i njen opseg, te da se stiče utisak da je iznad zakona:

- Početkom blokade fakulteta je čitavo obrazovanje izmešteno iz pravnih okvira. Rešenje svih problema čije posledice osećamo jeste vraćanje u zakonske okvire na nivou ustava, zakona i statuta. Zakon o visokom obrazovanju je jasan i kaže da je odgovorno lice dekan - kaže Alanović dodajući da postoj interni akt na svakom fakultetu koji propisuje da se zaposleni i studenti u toku radnog vremena mogu zadržavati prilikom obavljanja svojih redovnih aktivnosti.

- Van radnog vremena se mogu zadržavati samo lica čiji posao to zahteva, a to su portiri i spremačice, a ostali samo u slučaju dozvole dekana.

Duhovni slom društva

U Telegram grupi blokadera jedan od studenata je jasno navodio uputstva rekavši da su oni od uprave dobili učionice 512 i 513 na petom spratu. Pošto je tamo arhiva fakulteta, jedino je uprava, prema njegovim rečima, mogla da im ustupi učionice u određene svrhe. Dekan je to "izbogsovao" za njih, a tu se odvijaju i žurke. Navodi i da sobe služe izričito za spavanje i bezbednost opreme.

Prof. dr Vladimir Jakovljević, sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu kaže da je problem u duhovnom slomu društva, te da je najviše to pogodilo sferu intelektualnog establišmenta:

- Pitanje svih pitanja je šta će studenti u 11 sati uveče na fakultetu. To je pitanje prvo za njih a onda za rukovodstvo fakulteta. Za sve što se dešava na fakultetu odgovoran je dekan. Ja sam bio dekan 6 godina i jedino što imam od toga je dijabetes, jer sam bio u kontinuiranom stresu. Dekan je odgovoran i treba odmah da podnese ostavku.

