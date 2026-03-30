Novinar i bivši medijski koordinator Novog DSS-a - Uroš Piper, tačku po tačku, objasnio je čitavu izbornu analitiku, i to ne samo onu koja se odnosi na jučerašnje lokalne izbore u 10 gradova i opština nego i eventualne buduće - parlamentarne.

Suma sumarum jučerašnjih lokalnih izbora:

1. SNS sa koalicionim partnerima uspeo nešto neverovatno - da i posle 14 godina vlasti u svakoj opštini odnese pobedu.

Politička praksa pokazuje da često zamor/dosada kod birača često dovede do promene na lokalu, čak i ako oni podržavaju centralnu vlast, ali SNS uspeo da izdrži i taj cunami.

2. Blokaderi uspeli da na LOKALU objedine svoje glasove i ostvare solidan rezultat.

3. Ali, naglasio sam na LOKALU - tu su bili ljudi koje znaju lično.

Kad dođe do parlamentarnih izbora tu kreće igranka - deo tih birača neće hteti "Karadžićevca" Lompara, deo će reći "ma neću ovog građanistu Đokica" itd..

I tu otpada otprilike svaki deseti glasač te opcije.

4. I onda najvažnije - na parlamentarnim (suprotno od lokalnih) izlaze sve opozicione grupacije.

Blokaderi lista Đokic/Lompar

EU5 (Đilas, Ponoš, Grbović...),

Ćuta/Parandilović

dr Nestorović/Grujičić

Novi DSS/deo POKS

Drugi deo POKS/Monarhisti

Kreni-Promeni

Baculov/Hrka/lažni veterani

Itd, itd..

Svako kida deo blokaderskog kolača. Od ovih 35-40% koliko su blokaderi imali u ovih deset opština (što im je bio maksimalan rezultat) prvo otpada nekih 3-5% zbog stava (neću Lompara/neću Đokica).

Onda ovih ostalih 7-8 lista kida još 13-14% blokaderima i na kraju blokaderska lista na parlamentarnim osvaja najviše 20-22%.

Što je solidan rezultat. Oni postaju nova parlamentarna opozicija, a ova sadašnja nestaje.

SNS i koalicija osvajaju između 49-52% što će im, uz manjine, dati stabilnih 145 do 150 poslaničkih mandata.

