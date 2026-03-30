Na početku uznemirujućeg snimka se vidi kako vređaju Davida, nakon čega kreće iživljavanje.

Blokaderi, koji su dovedeni iz raznih gradova u Bor kako bi izazivali haos, ga tuku i šutiraju. Jedan ga je držao, dok su njih desetorica mlatili čoveka, a zatim počeli da ga jure kada je hteo da se skloni.

Blokaderi pretukli Davida Ćirića Izvor: Kurir

Predsednik Aleksandar Vučić je ranije danas najavio da će snimak biti poslat medijima kako bi svi videli brutalnost kojom su se juče koristili blokaderi tokom izbora.

- Lagali su blokaderi o tome šta se dešavalo juče, videćete na snimku kako krvnički tuku čoveka. Čovek se zove David Ćirić. Njih desetoro ga tuku, naneli su mu teške povrede. Razgovarao sam jutros sa njim, videćete kako i zašto blokaderi tuku, kako se zalažu za demokratske vrednosti u našem društvu - naglasio je on.

Vučić je tokom obraćanja naglasio da je uvek osećao prezir prema onima koji su u stanju da tuku čoveka na zemlji.