"JAD, ČEMER I SRAMOTA" Predsednik Vučić o lažima blokadera da je srpski PVO kriv za smrt male Milice Rakić: "Potpuno je jasno da ju je NATO ubio"!
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti nakon razgovora sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, sa kojim je razgovarao o produženju gasnog aranžmana, ali i o drugim važnim oblastima.
Komentarišući izjavu Nenada Kulačina, Draže Petrovića i Marka Vidojkovića da je devojčicu Milicu Rakić ubio srpski PVO 1999. godine, Vučić kaže da je to jad, čemer i sramota.
- Jedino šta mogu da kažem da je to jad, čemer i sramota, pa se pitam da im to nije rekao neko od onih koji su topili tenkove i uništavali srpsku vojsku, pa tobože iz tajnih arhiva.. to u našim arhivima i tajnim arhivima ne postoji. Ja nisam imao priliku da ništa slično vidim. Već je za nas potpuno jasno da je NATO ubio Milicu Rakić. Ovo nije samo sramota već ne znam ni šta bih vam rekao. Ali postoje takvi ljudi.. dobro je da nisu pobedili - rekao je predsednik Vučić.
Mala Milica Rakić (3), ubijena je 1999. godine kastenom municijom tokom NATO bombardovanja SRJ.
