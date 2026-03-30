Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da je Rusija posvećena ispunjavanju obaveza u isporuci energetskih resursaprijateljskim i bliskim državama, među kojima je i Srbija.

"Posebno smo posvećeni našim obavezama prema prijateljskim i bratskim zemljama kao što je Srbija", rekao je Peskov na konferenciji za novinare, prenosi RIA novosti.

On je potvrdio i da je predsednik Rusije Vladimir Putin danas telefonom razgovarao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

"Mogu vam samo potvrditi da je, zaista, jedan od razgovora bio telefonski razgovor sa Vučićem", kazao je Peskov.

Dodao je da je Rusija spremna da ostane pouzdan snabdevač energentima na globalnom tržištu, uključujući i evropske zemlje, kao i da su u toku kontakti sa Srbijom u vezi sa isporukom gasa.

Vučić je ranije danas izjavio da je razgovarao sa Putinom i da je postignut dogovor o produženju gasnog aranžmana na još tri meseca.