SNS je proglasio većinsku pobedu u svih deset opština i gradova.

Šta su pokazali juče održani lokalni izbori u deset opština u Srbiji, za "Puls Srbije", govorili su Rajko Kapelan, politički analitičar, Dragoljub Kojčić, politički filozof, prof. dr Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje i politički analitičar i prof. Milan Petričković, Fakultet političkih nauka.

- Jučerašnji dan možemo posmatrati iz dva vremenska ugla. Prvi je kao kontinuitet sudara između pravne, državno i nacionalno odgovorne politike i, s druge strane, antipolitike koja je zapravo razarala državu i pokušavala da uruši društvo. Taj sukob nije nastao juče - on se dugo pripremao, a bio je potreban samo povod da eskalira - rekao je Kojčić.

Dragoljub Kojčić, politički filozof Foto: Kurir Televizija

Izbori kao sportska trka

Kojčić je izborni dan uporedio sa veleslalomom, ističući da je rezultat pokazao ko je imao "najbolje prolazno vreme" na putu ka parlamentu.

- U tom kontekstu, stvari možemo posmatrati i kroz jednu sportsku metaforu. Nismo skijaški narod, mi smo alpski narod - s toga možemo je primeniti: u veleslalomu pobednici su često oni koji imaju najbolje prolazno vreme. Ovo juče bila je neka vrsta merenja tog "prolaznog vremena" pred parlamentarne izbore, što mu daje dodatni značaj - objasnio je.

Petričković je istakao da je pokušaj uklanjanja snimka da se manipuliše javnošću danas gotovo besmislen, jer tehnologija i mobilni uređaji omogućavaju da se informacije brzo šire i proveravaju.

- U jednom trenutku taj snimak je i nestao iz etere, očigledno uz računicu da se na taj način utiče na javnost i plasira određena interpretacija događaja. Međutim, danas je gotovo nemoguće sakriti takve stvari. Postoji ogroman broj snimaka sa mobilnih telefona, kamera i drugih izvora, pa se informacije brzo šire i proveravaju. Zato takvi pokušaji više ne daju rezultate kao ranije - kaže Petričković.

prof. Milan Petričković, Fakultet političkih nauka Foto: Kurir Televizija

Demokratija u fokusu

On podseća da izbori treba da budu fer i transparentni, uz poštovanje pluralizma i traženje zajedničkih rešenja u složenim i neizvesnim vremenima.

- Sve to nas vraća na pitanje demokratije. Izborni proces bi trebalo da bude mesto gde se političke razlike odmeravaju kroz fer i transparentne uslove, uz poštovanje osnovnih demokratskih principa i pluralizma. Upravo na tome se često insistira - da se, uprkos političkim razlikama, traže zajednička rešenja. To je posebno važno u ovim složenim i neizvesnim vremenima, koja su obeležena energetskim izazovima, spoljnim pritiscima, rastom cena, ali i širim geopolitičkim tenzijama - naveo je.

Deđanski je objasnio da su protivnici delovali najagresivnije i tako stvarali utisak veće snage, iako je pobeda Srpske napredne stranke bila ubedljiva.

- Nisu oni tamo bili najjači, već najagresivniji. Ista grupa ljudi se organizovano kretala, praktično kao stado, obilazila opštine i zajedno sa lokalnim aktivistima nastupala vrlo agresivno, što je stvaralo utisak njihove veće snage na terenu. Naravno, ovo je bila ubedljiva pobeda Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića, ali se paralelno stvarala slika u javnosti da oni stoje znatno bolje nego što zaista jeste bio slučaj. Tu "famu" su, u velikoj meri, sami gradili - objasnio je Deđanski.

prof. dr Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje i politički analitičar Foto: Kurir Televizija

Ankete i stvarnost

On ističe da su ranija upozorenja pokazala da ankete kojima se protivnici pozivaju nisu realne i da relevantna istraživanja pokazuju drugačiju sliku.

- Mnogi od nas su i ranije upozoravali da će se iznenaditi rezultatima izbora. Govorio sam to i u duelima sa njihovim predstavnicima - ankete na koje se pozivaju jednostavno nisu bile realne. Kada pogledate relevantna istraživanja, poput IPSOS-a i drugih kredibilnih agencija, slika je bila drugačija od one koju su pokušavali da predstave.

Kako Kapelan ističe, visoka izlaznost potvrđuje legitimitet Srpske napredne stranke, kako u lokalnim opštinama, tako i širom Srbije.

- Velika izlaznost je uvek dobra stvar. Iz ugla Srpske napredne stranke mogu da kažem da sam veoma zadovoljan, jer smo upravo u uslovima tako visoke izlaznosti ostvarili ove rezultate. To potvrđuje naš legitimitet, kako u tim opštinama, tako i šire u Srbiji - kaže Kapelan.

Rajko Kapelan, politički analitičar Foto: Kurir Televizija

- Kada uporedite ukupne brojeve sa izborima od pre četiri godine, vidi se da u apsolutnim brojevima uvek osvajamo više glasova. Procenti jesu nešto niži, ali upravo zato što je izlaznost veća. Kada imate izlaznost od 70 odsto ili više, to je već realan odraz broja ljudi koji zaista žive u tim opštinama - čak i do 90 odsto, ako se uzme u obzir da se mnogi i dalje vode na tim adresama, a zapravo žive u Beogradu ili u inostranstvu - rekao je.

