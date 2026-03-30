Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje pretnju bombom upućenu redakciji Kurira i zahteva od nadležnih organa hitnu identifikaciju, ali i strogo kažnjavanje odgovornih lica.

Ovakvi brutalni pritisci direktno ugrožavaju bezbednost medijskih radnika i predstavljaju nedopustiv napad na slobodu informisanja.

Asocijacija novinara Srbije izražava solidarnost sa kolegama koji su bili prinuđeni da napuste svoja radna mesta i insistira da država pokaže nultu toleranciju prema ovakvim vidovima zastrašivanja.

Neophodno je da se počinioci hitno procesuiraju kako bi se poslala jasna poruka da su napadi na sve medijske radnike apsolutno neprihvatljivi.