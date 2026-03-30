Predsednik Visokog saveta tužilaštva Branko Stamenković i pored niza opstrukcija i kašnjenja sa proglašenjem konačnih rezultata tužilačkih izbora, danas je za četvrtak odložio sednicu Saveta koja je trebalo da bude održana sutra.

Prema rečima sagovornika Kurira, iako odlaganje formalno pravda" iznenadnim i nepredvidivim razlozima", svima je jasno da iza ovog poteza stoji "kupovina vremena i novi pokušaj opstruisanja izbornog postupka", ali i izbegavanje izvršenja odluke Ustavnog suda od 23. marta 2026. godine, koja je konačna, opšteobavetujuća i izvršna.

Ustavni sud je tom odlukom, podsetimo, naložio Savetu da "bez odlaganja objavi konačne rezultate glasanja i donese odluku kojom konstatuje izbor članova Saveta".

- Stamenković na sve moguće načine pokušava da izbegne izvršenje odluke, pa je na dnevni red naredne sednice stavio "razmatranje i odlučvanje o odluci Ustavnog suda", iako Savet o njoj ne može da raspravlja već samo da je izvrši u skladu sa Ustavnom i zakonima Republike Srbije - objašnjava sagovornik Kurira.

Ustavni sud doneo konačnu odluku Foto: Beta

Novi saziv VST treba da počne sa radom 6. aprila 2026. godine, dok Stamenković kako tvrde upućeni izvori, namerno pokušava da opstruiše rad Saveta i da se suptotstavi odlukama najvišeg suda u državi.

- Verovatno mu kandidati koji su izabrani na izborima nisu po volji, kao ni Vrhovnoj tužiteljki Zagorki Dolovac čijoj se volji Stamenković bespogovorno povinuje - zaključuje sagovornik.

Ustavni sud je pomenutom odlukom usvojio žalbe trojice kandidata za članove VST iz reda javnih tužilaca, koji su osvojili najveći broj glasova svojih kolega i pobedili na tužilačkim izborima i tom odlukom potvrdio je petogodišnje mandate u VST javnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nikoli Uskokoviću koji će u Savetu predstavljati viša javna tužilaštva, kao i javnim tužiocima Borisu Pavloviću i Predragu Milovanoviću koji će predstavljati osnovna javna tužilaštva u Savetu.