Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov izjavila je, nakon rezultata izbora, koji su juče održani u 10 lokalnih samouprava, u kojima je lista "Aleksandar Vučić - naša porodica" zabeležila ubedljivu pobedu u svim opštinama, da je pobeda SNS neupitna i da oseća veliki ponos, ali i odgovornost.

- Osećam veliku odgovornost za sve što nas čeka u budućnosti. Predsednik je juče govorio pobeda je pobeda i ona je neupitna. I kao i u sportu nikad se ne gleda onaj koji je drugi. Osećam i veliki ponos, ali i veliku odgovornost. Ovo je bio rezultat naše kolegijalnosti i zajedništva i to je bio faktor razlike u odnosu na druge. Bez obzira na 16 meseci u kom smo svi, bez obzira da li smo mi to hteli ili ne, ostvarili smo vrlo značajnu pobedu. Uspeli smo i da pošaljemo dodatnu poruku na lokalu. Slogan "Za Kulu spremni" ne može da bude slogan koji je prisutan na lokalnim izborima, niti sme da bude deo ijednog narativa. Mi pokazujemo potpuno drugačiju politiku za koju smo spremni. Oni nam spočitavaju različite stvari. Šta vi nudite vašim biračima ako to nije plan, program i ljudi sa imenom i prezimenom, ako to nisu kol centri koji se brinu za te ljude na lokalu?

Kako je rekla, aposolutno ne možemo, da na osnovu jednog biračkog mesta, osporavamo rezultate izbora.

- Kao što je i predsednik sinoć rekao, konkretno za Kulu nisu finalni, nisu potvrđeni rezultati. Ali je na 39 od 40 biračkih mesta SNS osvojila najviše glasova. Tako da ne mogu insinuacije da budu nešto što može da poremeti rezultat. Sećate se da su govorili da u većini lokalnih sampuprava nećemo proći ni 30 posto. A sve je to dovelo do rezultata koje oni ne žele - rekla je Pavkov.

Dodala je i da zna šta znači boriti se za studentska prava, ali da je važno da postoji krajnji cilj kojem težiš.

- Ja se nikad nisam trudila da budem in. Mislim da su to prolazne stvari koje mogu da naštete. Tome smo svedočili tokom celog izbornog dana, kao i prethodnih 16 meseci. Znam šta znači boriti se za studentska prava, ali uvek u tim borbama postoji krajnji cilj. A kolektivno delovanje bez cilja i smisla da bi se pokazalo da smo in, to nikada nisam razumela ni podržavala - istakla je Pavkov.

Tragediju na Filozofskom fakultetu ne povezivati sa političkim delovanjem.

- Meni je to strašan događaj, teško mi je da govorim o tome. Uputila bih saučešće porodici te devojke koja je stradala na Filozofskom fakultetu. To ne bih povezivala sa političkim delovanje. Nećemo to da zloupotrebljavamo. Postoje organi koji uveliko rade na ovom slučaju. Ova tragedija nikada ne sme da bude predmet političkog delovanja. Tu je razlika izmneđu nas i njih. To ne sme da bude predmet našeg narativa bilo gde. Ovo je, ponavljam, užasna tragedija.