Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je snimak sa jučerašnjeg saopštavanja rezultata lokalnih izbora, koji su održani u 10 opština.

"Ja sam radostan što za protivnike imamo ljude koji ma koliko gubili na demokratskim izborima, uz sve to što su divljali i radili svašta, što su uvek srećni kad izgube, i uvek kažu “sledeće sezone”, “sledeći put”.

Ako su oni srećni kada izgube, mojoj sreći zbog njih nema kraja.", poručio je predsednik Srbije u objavi.

Podsetimo, na jučerašnjim redovnim lokalnim izborima u 10 opština i gradova, građani su u Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Boru, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku, Sevojnu i Smederevskoj Palanci birali odbornike lokalnih skupština.

Na izborima za odbornike Skupštine grada Bora učestvovalo je sedam lista, u Smederevskoj Palanci, Bajinoj Bašti i Lučanima na izborima za lokalne skupštine učestvovalo je šest, u Aranđelovcu i Kuli pet lista, u Knjaževcu, Majdanpeku i Sevojnu po četiri, a u Kladovu tri izborne liste.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da je na lokalnim izborima lista oko SNS odnela pobedu u svih 10 lokalnih samouprava i zahvalio građanima na ogromnom poverenju koje su ukazali toj stranci.

- To je 10 prema nula. Hvala Srbiji. Nadam se da ćemo buduće izbore da doživljavamo kao demokratsku utakmicu, kao praznik, a ne kao rat - poručio je Aleksandar Vučić obraćajući se u sedištu stranke, a više o tome pročitajte klikom ovde.

Ne propustitePolitika"POBEDA SNS ZNAČAJNA I BEZ MRLJE" Ministarka Pavkov posle izbora u deset lokalnih samouprava: "Naše zajedništvo je faktor razlike u odnosu na druge"!
Politika"OVO JE UBEDLJIVA POBEDA SNS-A" Gosti Kurir televizije o rezultatima lokalnih izbora 2026. godine: "Istinu ne možete sakriti"
Politika"JAD, ČEMER I SRAMOTA" Predsednik Vučić o lažima blokadera da je srpski PVO kriv za smrt male Milice Rakić: "Potpuno je jasno da ju je NATO ubio"!
PolitikaPESKOV O RAZGOVORU VUČIĆA I PUTINA: Rusija posvećena obavezama o isporuci energenata bratskim zemljama poput Srbije
