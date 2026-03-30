Lokalni izbori u deset gradova i opština, osim što su potvrdili dominaciju vladajuće koalicije predvođene Srpskom naprednom strankom, pokazali su i da se bez jasnog plana i programa ne može pred birače i da unošenje nasilja u politički život nije isplativo, čak je i kontraproduktivno.

Pobeda SNS 10:0 znači i to da je SNS dobio i izuzetno "teške" sredine koje su se smatrale "srcem pobune", jer su izbori u Lučanima i Sevojnu, u opštinama u blizini Čačka i u Užicu, slovili za najneizvesnije zbog intenzivnih uličnih protesta u prethodnih godinu i po dana. Blokaderski pokret glavni je faktor velike izlaznosti na ovim lokalnim izborima.

Parapolitička frakcija

Predrag Lacmanović, izvršni direktor agencije Faktor plus, kaže za Kurir da je koalicija oko SNS pobedila ne samo u procentima, nego i u apsolutnim brojkama.

- Pobeda od 10:0 vladajuće koalicije je spektakularna, s obzirom na sve okolnosti, a tu ne mislim samo na kampanju nego pre svega tenzije, pritiske i proteste prethodnih godinu i po. Čak i pored velike izlaznosti, SNS je odneo pobedu ne samo u procentima nego i u apsolutnim brojkama i to jeste dokazana dominacija. S druge strane, studentska lista je dobila glasove koje je opozicija imala, samo su iz jednog suda prešli u drugi. Te opozicione snage nisu preterano dobile, osim što se sada formirala ta parapolitička frakcija u vidu studentske liste koja nema ni jasne konture, ni jasnu politiku, ni jasnu ideologiju, niti jasne ciljeve. Ima jedino nameru da dođe na vlast. Pokazalo se da sve ono što su blokaderi hteli da omalovaže, povećanje penzija i plata, izgradnja infrastrukture i sve ono čime se diči i hvali ova vlast, nisu prazne priče i da su građani, makar u ovim opštinama, prihvatili plan i razvoj Srbije od 2030. do 2035. godine i da to zaista ima veliki uticaj i značaj kod građana. Građani daju glas opciji koja ima jasan cilj u kom pravcu treba da se kreće i tu ih je Aleksandar Vučić strateški pobedio - ocenjuje Lacmanović.

On kaže da je s druge strane bila heterogena masa koja s ovakvim pristupom ne može da se nadmeće s vladajućom koalicijom na velikoj sceni.

- Opozicione stranke koje participiraju u parlamentu pojedene su od nejasne i nestrukturirane političke organizacije koju nazivamo studentska lista. Oni će na većoj sceni morati da predlože određena imena, stvore neku konturu, odgovore na neka ključna pitanja, a to je jako teško. Njima je potrebna ozbiljnija organizacija, ali prognoziram da će tenzije na opozicionoj sceni biti sve veće, čak i unutar same tzv. studentske liste, gde već postoje nesuglasice, a biće ih još više. Mislim da će blokaderi pokušati da nastave sa sličnom strategijom održavanja ili pojačavanja tenzija. Ovo im je bio neki probni balon, po meni nedelotvoran, pa čak i kontraproduktivan. Oni će ići na izazivanje određenih nereda i pokušavaće da pre svega preko društvenih mreža predstave da u Srbiji vlada veliki haos. Njima treba atmosfera bunta i haosa, da na tom talasu ostvare što bolji rezultat. Ne verujem da će ići mirotvorno, da strateški grade ozbiljnu političku strukturu - ocenjuje Lacmanović.

Prostor za popravke

Sociolog Vladimir Vuletić kaže za Kurir da je glavna poruka ovih izbora da vlast nije izgubili podršku građana.

- Ovi lokalni izbori moraju da budu sagledani u kontekstu da je u prethodnih godinu i po u delu javnosti preovladao narativ da je vlast faktički pala i da "narod digao". Pokazalo se ipak da većinski deo javnosti podržava ovu vlast, a pokazalo se i ono što smo znali, a to je da je vlast nema podršku manjinskog delao javnosti. Takođe, sada je jasno da opozicione grupe u ovoj referendumskoj atmosferi, a to su pokazali velika izlaznost i malo rasipanje glasova, mogu da mobilišu deo biračkog tela koji nije za vlast i da je na ovaj i onaj način to sada jedna respektabilna brojka. Ne bih rekao da je to nov politički faktor, jer tek treba da se profiliše. Ovo su za sada nekakvi rudimenti ili kroki pokušaj ujedinjenja, videćemo tek da li će uspeti kada krene da se zaista ozbiljnije profilišu. Činjenica je da su svi dosegli nekakav svoj maksimum i sada ostaje ovaj naredni period da svako pokušava da ispravlja eventualne propuste - zaključuje Vladimir Vuletić.

On smatra da je dobra stvar što nije bila dovedena u pitanje regularnost glasanja.