Slušaj vest

"Ne krivim ni studente ni opoziciju, oni su mi svi super i svi ljudi koji su juče radili, pazili, kisnuli, rizikovali su mi super. Krivim ovaj odvratni, preodvratni, najodvratniji narod, svu SNS stoku, kupljene, glupe", reči su žene reditelja i istaknutog blokadera Srđana Dragojevića, Jelena Ignjatov na svom X nalogu.

Ona je, naime, bez ikakvog ustezanja usmerila sav bes zbog izgubljenih izbora na narod, pritom dodajući da ih "mrzi intenzivno i zauvek".

- Mnogo ih je, više ih je i mrzim ih intenzivno i zauvek.

"Ovo nije samo uvreda, ovo je prezir prema sopstvenoj zemlji!" - samo je jedan od komentara šokiranih ljudi ispod ove njene objave.