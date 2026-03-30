"MRZIM IH INTENZIVNO I ZAUVEK" Skandalozno ponašanje žene Srđana Dragojevića, brutalno izvređala narod! Dokaz da BLOKADERI MRZE SRBIJU
"Ne krivim ni studente ni opoziciju, oni su mi svi super i svi ljudi koji su juče radili, pazili, kisnuli, rizikovali su mi super. Krivim ovaj odvratni, preodvratni, najodvratniji narod, svu SNS stoku, kupljene, glupe", reči su žene reditelja i istaknutog blokadera Srđana Dragojevića, Jelena Ignjatov na svom X nalogu.
Ona je, naime, bez ikakvog ustezanja usmerila sav bes zbog izgubljenih izbora na narod, pritom dodajući da ih "mrzi intenzivno i zauvek".
- Mnogo ih je, više ih je i mrzim ih intenzivno i zauvek.
"Ovo nije samo uvreda, ovo je prezir prema sopstvenoj zemlji!" - samo je jedan od komentara šokiranih ljudi ispod ove njene objave.
Ovo je samo još jedan u nizu pokazatelja da blokaderi mrze Srbiju i srpski narod više od svega, nemoći zbog gubitaka, nemoćni zbog osipanja i sve manje pažnje koju dobijaju. Nemoćni da prekroje volju tog istog naroda.