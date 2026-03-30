Predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević postavio je premijeru Milojku Spajiću pitanje da li je doneo odluku o isplati 17 miliona Hrvatskoj zbog logora u Morinju.

„Kažu da čovek dva puta umire, a drugi put kada se izgubi sećanje na njega. Ovakav odnos prema žrtvama nikšićko šavničke grupe znači da Vi gospodine Spajiću znači da ponovo ubijate sećanje na žrtve iz hrvatskog logora Lora. Nažalost, Crna Gora je, dok ste Vi na njenom čelu, postala sastavni deo crvene Hrvatske. Ono što nije uspelo ni Paveliću ni Artukoviću za vreme NDH kroz sve one teorije Savića Markovića Štedimlije i Sekule Drljevića uspeva Grlić Radmanu i Plenkoviću da svaki put kad dođu u Crnu Goru uzmu deo nje“, kazao je Knežević podsetivši na Jadran, Prevlaku, ratne odštete, dolazak navijača koji pevaju Thompsona, bazen u Kotoru…

Knežević navodi da su današnji članovi Vlade pokušali njega da predstave kao Lucifera pod Ostrogom, te da su plasirali priču da je hteo da tuče mitropolita Amfilohija.

On dodaje da dok se ubija uspomena na ljude iz Lore koji su se u sanducima vraćali u Crnu Goru šalje još jedan tragičan iskaz.

„Da ste spremni da zbog trenutnog kolača vlasti i pozicija koje pokrivate prihvatate svaki ultimatum koji Hrvatska traži od vas samo da bi što duže ostali na pozicijama odlučivanja. Zato vas pozivam da obavestite čitavu crnogorsku javnost – koji su to članovi Vlade glasali da se isplati odšteta nepostojećim logorašima u nepostojećem logoru Morinj“, naveo je Knežević.

„I sada kada govorite o isplati logorašima u Morinju – dali ste Prevlaku, bili spremni da dignete brod Jadran u vazduh, spremni ste da promenite ime bazena da se ne zove više Zoran Džimi Gopčevi, spremni da im date imovinu, da izdate dekret da mi koji navijamo za Zvezdu ili Partizan da navijak za Hajduk ili Dinamo. Gospodine Spajiću – vi ste kao oni okupacioni premijeri. Upravljate samo onom zgradom u Karađorđevoj i primate dekrete iz Hrvatske“, kazao je Knežević.

On je potom pročitao imena onih koji su na zverski način pobijeni u Lori.

„Ne smete da pitate nikoga ko su ovi ljudi. Oni su mrtvi protiv ovih živih kojima ste isplatili 17 miliona evra. I neka zna čitava Crna Gora šta ste uradili sa uspomenom na mučenike iz Lore. Ovo je veleizdaja a za odluku da se Hrvatima iz Morinja isplati 17 miliona nisu glasali samo Maja Vukićević i Milun Zogović. Hvala Svetom Vasiliju Ostroškom što više nismo dio ovakve Vlade, kazao je Knežević.

Potom je Knežević kazao da je on pitao Spajića je li donešena odluka od 17 miliona evra a on je govorio o postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda u Kladovu.

„Mnogo ste vremena proveli izgleda kod kolektora u Tokiju i izgleda je ostavilo traga. Očigledno da od razgovora sa šeicima u Emiratima koristite mnoge psihoaktivne supstance čim ovako omalovažavate poslanike“, naveo je on.

Dodao je da želi da se proveri koliko puta se Spajić čuo sa Aleksandrom Vučićem i Sinišom Malim.

„Ali da ne govorim mnogo. To što vi sada pokušavate da napadnete Aleksandra Vučića onako okvirno i izdaleka – stisnite petlju kao vaša baba i napadnite Aleksandra Vučića i recite mu sve što imate. Ali ako bih trebao da biram da budem prijatelj Aleksandra Vučića ili pudlica Andreja Plenkovića kao Vi ja ipak biram da budem prijatelj Aleksandra Vučića. A vi nastavite da mašete repom“, kazao je on.