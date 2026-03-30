Na nedeljnim izborima u svih deset opština u Srbiji pobedila je koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke. Iako je nesumnjivo predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, najzaslužniji za ovu dominaciju na lokalnom nivou, on je sinoć poručio: „Srećan sam što ljudi slave, ali ja ostajem u kancelariji da analiziram rezultate.“

O ubedljivoj pobedi Srpske napredne stranke i rezultatima izbora razgovarali su u emisiji „Usijanje“ na Kurir televiziji stručnjaci i analitičari: profesor doktor Miroslav Bjegović, profesor bezbednosnih nauka, Lazar Pavlović, savetnik ministra informisanja i telekomunikacije i Srbislav Filipović, politički analitičar.

Visoka izlaznost i tenzije obeležile izborni dan

Milan Antonijević, poverenik za zaštitu ravnopravnosti, uključio se u emisiju putem video-linka i komentarisao visoku izlaznost na lokalnim izborima, osvrnuvši se na to da li se ona može tumačiti kao znak poverenja građana u izborni proces:

- Da, mislim da je to pokazatelj da su građani zainteresovani za političke procese u Srbiji, ali i za sam izborni proces, te da imaju poverenje da će njihov glas biti vrednovan. Taj trend je vidljiv i u prethodnim izbornim ciklusima, kroz rast broja onih koji se odlučuju da izađu na birališta. Dobro je što je reč o lokalnim izborima, jer se tada jasnije vidi veza između tema koje su bliže građanima i njihovih svakodnevnih života.

Antonijević se potom osvrnuo i na veliki broj incidenata zabeleženih tokom izbornog dana, postavljajući pitanje da li oni narušavaju demokratsku atmosferu.

- Čini mi se da su to tenzije koje posmatramo već godinu i po dana. Podela u društvu je velika, a nedovoljno se ulaže u uspostavljanje dijaloga između različitih strana i pronalaženje zajedničkih tačaka delovanja, bilo da je reč o evropskim integracijama ili unapređenju zakona i praksi. Videli smo zaista veći broj incidenata i nadam se da će nadležne institucije, pre svega tužilaštvo, reagovati i da će pojedini slučajevi dobiti svoj epilog.

Euforija u štabu SNS i istorijski izborni rezultat

Miroslav Bjegović osvrnuo se na atmosferu koja je vladala sinoć u štabu Srpske napredne stranke nakon objave pobede u svim opštinama. Istakao je da je osnovni cilj ovih lokalnih izbora bio osvajanje poverenja građana u svih deset opština i gradova, te da veruje da je ostvaren istorijski rezultat. Prema njegovim rečima, u štabu je vladalo veliko zadovoljstvo, a rezultati su, kako kaže, odraz raspoloženja građana širom Srbije i mogu predstavljati pokazatelj i za buduće parlamentarne izbore.

Dodao je da se čekala potvrda i poslednjih glasova, dok je najveća neizvesnost bila zabeležena na jednom biračkom mestu u Kuli, gde su rezultati do samog kraja bili nepredvidivi. Takođe je naglasio da je izlaznost bila izuzetno visoka, kakva se ne pamti u skorije vreme.

- Kompletna situacija u našoj zemlji u poslednjih godinu i po dana bila je veoma zabrinjavajuća i građani su shvatili da upravo od njih zavisi kome će dati svoj glas. Svaki glas je važan, posebno na lokalnim izborima. Mnogi koji ranije nisu izlazili ili su bili neopredeljeni sada su odlučili da izađu, jer su osetili potrebu da podrže one kojima veruju - one koji su već ostvarili određene rezultate i koji nude program za budućnost.

"Sinoć ništa nije završeno, tek je počelo"

- Razlog zašto Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić osvajaju toliki broj glasova i procenata jeste to što niko u našem višepartijskom sistemu, još od devedesetih godina, nije ostvarivao takve rezultate - ni na lokalnim, ni na republičkim, ni na predsedničkim izborima - smatra Filipović i dodaje da sinoć ništa nije završeno, već da je tek početak, kako za SNS, tako i za političke protivnike.

Pavlović ocenjuje da će naredni period doneti promene unutar opozicije, za koju smatra da je u velikoj meri potisnuta pojavom studenata u blokadi.

- Oni smatraju da su postigli rezultat, što jeste činjenica i ne treba je potcenjivati. Upravo zato vladajuća koalicija treba da radi još snažnije. Smatram da je velika izlaznost dobra za srpsku demokratiju, jer takvi rezultati podstiču lokalne vlasti da rade bolje, da se ne opuštaju i da ostvaruju što kvalitetnije rezultate za građane.

Filipović ističe da uzorak nije dovoljno reprezentativan da bi se na osnovu njega moglo zaključiti kakvi će biti rezultati parlamentarnih izbora. Navodi da Srpska napredna stranka, prema istraživanjima svih relevantnih agencija za javno mnjenje, nikada nije imala ubedljivije rezultate nego sada, ali podseća i na to kakva je situacija bila pre godinu i po dana.

Naglašava da nije moguće pouzdano predvideti ishod izbora deset meseci unapred, ali da se već sada može sagledati energija sa kojom pojedini akteri nastupaju. Zbog toga, kako kaže, ne bi se bavio prognoziranjem budućih rezultata, ali ocenjuje da aktuelni izbori pokazuju snažnu energiju i politički zamah vladajuće koalicije.

