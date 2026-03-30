Predsednik Srbije Aleksandar Vučić žestoko je reagovao na saopštenje predsednika Hrvatske Zorana Milanovića u kojem je istakao da nije moguć dolazak predsednika Vučića u Hrvatsku, te je zbog toga odlučio da otkaže sastanak Procesa Brdo-Broni.

Vučić je izjavio danas da podržava odluku predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da otkaže skup Brdo Brioni u maju jer mu, kako je istakao, tamo nije mesto, kao i da mu je mnogo važnije da ode i položi cvet u Jasenovcu.

"Što se mog prisustva tiče na Brionima u potpunosti podržavam Zorana Milanovića apsolutno je u pravu mene tamo nije mesto. Uvek sam želeo da kao predsednik Srbije odem i položim cvet u Jasenovac i to mi je uvek bilo neuporedivo važnije, a da idem na Brione mogu da idem samo kao deo profesionalnih obaveza da čujem i drugu stranu da razgovaram jer nikada od dijaloga nisam bežao", rekao je Vučić.

On je tako odgovorio na pitanje da prokomentariše poruke iz Zagreba odnosno izjavu Milanovića da će otkazati skup procesa Brdo-Brioni u maju jer ne želi njegovo, Vučićevo učešće na tom skupu zbog izjava u prethodnom periodu.

Milanović nije morao, kaže Vučić, da otkazuje ceo skup već je mogao lepo da pozove svoje drugove iz Prištine, Tirane i odakle god hoće, jer im svakako ne bi kvario i remetio tu idiličnu atmosferu.

"Što se tiče izjava i toga na šta se poziva Zoran Milanović, ja mu nisam potrčko i ja mu nisam Plenković da može da misli da se iživljava na meni kao što se iživljava na nekim svojim ljudima ili na nekim drugim predstavnicima zemalja, kao što nisam potrčko ni Plenkovića ni Grlić Radmana koji će da mi određuju šta ću da govorim, već govorim kao slobodni i slobodarski predsednik Srbije i govorim istinu", poručio je Vučić.

Vučić je zapitao da li je Milanoviću tačno zasmetalo to što je govorio o vojnom savezu između Prištine, Tirane i Zagreba.

"A ne osećaju se baš mnogo prijatno zbog toga ili zbog toga što sam govorio da je više nestalih Srba nego što je nestalih Hrvata, iako bih voleo da se reši problem i za Hrvate i za Srbe ili možda što sam rekao da nije baš evropska praksa da zaustavljate intelektualce i profesore poput profesora Kovića sa kojim nikada nisam delio ključne političke stavove i da to predstavljate najvišim evropskim interesima, a da pri tome kukumavčite kada 15 minuta neko zadrži estradnu umetnicu na jednoj granici. Samo 15 minuta", kazao je Vučić.

Dodao je da razume to sve i u potpunosti podržava odluku o otkazivanja skupa Brdo Brioni, kao i da misli da je to odlična ideja.

"Kada budu spremni da čuju i ono mišljenje koje im se ne dopada, a ne samo da slušaju one koji peze pred njima ne bi li se dočepali briselskih vrata, onda će taj dijalog biti moguć. A do tada mi ćemo da trpimo njihove udare povodom izazivanja obojene revolucije u Srbiji, svakodnevne napade i laži i nastavićemo to. A što se Srbije tiče ne moraju da brinu. Mi ćemo da čuvamo mir i Hrvatska ne treba da oseća bilo kakvu opasnost od Srbije ali nam neće zapušiti usta i neće nam određivati šta ćemo da govorimo", istakao je Vučić.

Poručio je da to mogu samo građani Srbije, ada Hrvatima izražava žaljenje zbog toga što oni koje su tako srčano i tako zdušno pomagali i na ovim lokalnim izborima u tom poslu nisu uspeli.

"Kao što ste videli danas i Picula je opet govorio o nasilju u Srbiji na izborima optužujući nas, iako je celom svetu jasno ko je provodio nasilje, ko je vadio pištolje i ko je tukao ljude. Ali, možete da izmislite šta god hoćete, a onda onaj koji vam ukaže na istinu obično bude kriv. Dakle, odlična ideja Zorana Milanovića, rekao bih, da ne gubimo vreme za džabe, jer ja svoje uverenja pod pritiskom bilo čijim i po naređenjima bilo čijim neću da menjam. A posebno neću laž da predstavljam za istinu i istinu za laž", naglasio je Vučić.

Kako su danas popodne preneli hrvatski mediji, predsedniku Zoranu Milanoviću nisu se svidele izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića zbog kojih je, kako je saopštio, odlučio da otkaže samit Brdo-Brioni koji je trebalo da bude održan u maju.

Političke izjave i postupci predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića kojima svedočimo poslednjih dana i nedelja u potpunoj su suprotnosti s ciljem Procesa Brdo-Brijuni, narušavaju međudržavne odnose i ugrožavaju mir i stabilnost na području jugoistočne Evrope. Predsednik Republike Hrvatske Zoran Milanović smatra kako u takvim okolnostima ne postoje uslovi i nije moguć dolazak predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića u Republiku Hrvatsku - navodi se u kabinetu Milanovića.

Hrvatski predsednik je saopštio da je o tome obavestio šefove država i da će naredni samit biti održan kad se za to budu stekli uslovi.