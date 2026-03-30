"Danas je usvojen Nacrt zakona o roditelju–negovatelju, zakon koji će za mnoge porodice u Srbiji biti više od propisa", poručila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.

- Po prvi put sistemski uređujemo status roditelja koji svakodnevno, 24 časa, brinu o svojoj deci sa najtežim zdravstvenim stanjima. Ovaj zakon predviđa mesečnu naknadu, kao i uplatu poreza i doprinosa za nezaposlene roditelje.

Kako je istakla sledi javna rasprava, nakon čega će Nacrt biti prosleđen Vladi, a potom i Narodnoj skupštini Republike Srbije.

- Hvala udruženjima roditelja i svima koji su u okviru Radne grupe učestvovali u izradi Nacrta. Nastavljamo dalje da se borimo za sve naše porodice - poručila je Ministarka.

