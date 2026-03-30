Politika
USVOJEN NACRT ZAKONA O RODITELJU-NEGOVATELJU! Ministarka Đurđević Stamenkovski: Predviđa mesečnu naknadu i uplatu poreza i doprinosa nezaposlenim roditeljima
Slušaj vest
"Danas je usvojen Nacrt zakona o roditelju–negovatelju, zakon koji će za mnoge porodice u Srbiji biti više od propisa", poručila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.
- Po prvi put sistemski uređujemo status roditelja koji svakodnevno, 24 časa, brinu o svojoj deci sa najtežim zdravstvenim stanjima. Ovaj zakon predviđa mesečnu naknadu, kao i uplatu poreza i doprinosa za nezaposlene roditelje.
Kako je istakla sledi javna rasprava, nakon čega će Nacrt biti prosleđen Vladi, a potom i Narodnoj skupštini Republike Srbije.
- Hvala udruženjima roditelja i svima koji su u okviru Radne grupe učestvovali u izradi Nacrta. Nastavljamo dalje da se borimo za sve naše porodice - poručila je Ministarka.
Reaguj
Komentariši