Predsednik Aleksandar Vučić reagovao je na saopštenja lidera Hrvatske, Zorana Milanovića u kojem je istakao da nije mogući dolazak predsednika Vučića u Hrvatsku, te da je zbog toga odlučio da otkaže sastanak Procesa Brdo-Brioni.

Vučić ističe da podržava odluku Milanovića da otkaže taj skup, jer mu, prema njegovim rečima, tamo nije mesto. Napominje da mu je mnogo važnije da ode i položi cvet u Jasenovcu.

Dodao je i da na Brione može da ide samo kao deo profesionalnih obaveza, da čuje i drugu stranu i da razgovara jer, kako napominje, od dijaloga nikada nije bežao. Napominje i da Milanoviću nije potrčko i da ne može da se, kako je kazao, iživljava na njemu kao što to čini sa pojedinim svojim ljudima ili predstavnicima nekih drugih zemalja.

Maja Gojković

Maja Gojković predsednica Pokrajinske vlade je gostujući u emisiji "Redakcija" istakla je da se na skupu ne žele čuti drugačija mišljenja od njihovih:

- Mi smo za to da se ide na skupove gde je važan pluarizam mišljenja i gde možete da čujete i istolerišete drugačija mišljenja. Zato i postoji politika, da svako kaže svoje mišljenje i politički stav ispred svoje države, te da samo tako može doći do nekih zajedničkih rešenja kao i smirivanja tenzija. Zvanična Hrvatska želi da produbljuje sukobe sa svojim prvim sukobima, a to smo mi - kaže Gojković i dodaje:

- Mi nećemo da učestvujemo u tome jer nam je mir najbitniji, a važno nam je i da održimo dobre odnose sa susedstvom kako bi sačuvali oazu mira. Lako je posvađati se, a mnogo je teže biti pristojan i pronaći stvari koje nas spajaju. Zato je proces Otvoreni Balkan bio dobra ideja.

Rezulati lokalnih izbora pokazatelj volje građana

Dok iz Hrvatske stižu novi napadi na Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića, na domaćem političkom planu su lokalni izbori koji su pokazali ubedljivu podršku politici stabilnosti i razvoja, ali i otvorili pitanje koliko daleko pojedini blokaderski krugovi idu kada ne mogu da prihvate volju građana.

Gojković kaže da su rezultati fascinantni i da je Srpska Napredna Stranka pokazala odličan rezultat iako narod već 16 meseci živi pod određenim terorom:

- Najčešće na tim blokaderskim listama imate jednog studenta, a svi ostali su stariji ljudi, nemojte da zaboravite stravične periode koje smo preživeli kao država i kao vlada Srbije. Želeli smo da sačuvamo državu od građanskih sukoba i to je bio cilj mnogih koji diriguju ove događaje sa strane - kaže Gojković i dodaje:

- Vučić je vodio jednu mudru politiku, politiku mira i neodgovaranja na sve demonstracije koje nisu bile lake. Ugroženi su mnogi životi. Bila sam jedna od ljudi koja je preživela ono što ne postoji u demokratskom svetu, a to je opkoljavanje stanova gde se živi sa porodicom.

"HRVATSKA RADI NA PRODUBLJIVANJU SUKOBA SA SRBIJOM!" Maja Gojković o saopštenju Milanovića: Brane Srbiji učešće jer ne žele da se čuje drugačije mišljenje Izvor: Kurir televizija

