Glumac, reditelj, osnivač opozicionog Proglasa, istaknuti blokader Dragan Bjelogrlić na blokaderskoj televiziji N1 govorio je o narednim izborima u Srbiji, rekavši da i pored toga postoji drugi scenario - onaj nasilni za svrgavanje vlasti i predsednika Srbije Aleksandra Vučića!

Bjelogrlić je istakao da se nada će vlast na čelu sa Vučićem biti završena što pre.

- Možda ćemo imati sreće da se to završi mirno, na izborima, nadam se da će tako biti, svi znamo da postoje i druge mogućnosti i druga scenarija. Mislim da je priča sa ovim režimom, sa Aleksandrom Vučićem i ovom ekipom, ne znam kako bih ih nazvao, interesnom grupom, ajde da budem najblaži, okupljenom oko njega završena. Pitanje je sada koliko ćemo imati sreće da ona bude završena što pre - rekao je Bjelogrlić u emisiji "360 stepeni".

Podsećamo da je ovaj blokader bio je učesnik opozicionog protesta "Srbija protiv nasilja" - jednog od protesta koji je počeo na talasu protiv nasilja, a završio kao promoter nasilja. To je matrica koja se Srbiji već nekoliko puta ponavlja u vrlo kratkom vremenskom okviru i uz zabrinjavajuće mnogo istih političkih aktera.

Nasilje blokadera gledali smo i na poslednjim lokalnim izborima u 10 gradova i opština: Davida Ćirića, aktivistu SNS sa Voždovca, zverski su pretukli blokaderi u Boru.

Svakako, Dragan Bjelogrlić kao deo "kulturne elite" ne bi smeo da koristi retoriku koja makar i u naznakama sugeriše nasilno svrgavanje vlasti.

Bjelogrlić je poznat po napadima na državu dok su istovremeno njegovi visokobudžetni projekti, serije i filmovi, dobijali značajnu finansijsku podršku upravo od državnih fondova i Telekoma Srbije.