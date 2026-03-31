Da li je moguće izgubiti i biti zadovoljan? Za blokadere jeste. Priznanjem da nisu ni verovali u pobedu na lokalnim izborima, takozvani ekolog Zlatko Kokanović bacio je u vodu sav trud onih koje su mesecima izvodili na ulice. Dok se njihovi ciljevi naknadno "komuniciraju", izborna matematika je neumoljiva. 10:0 za Vučića.

Naime, Zlatko Kokanović je poručio da su se njegova očekivanja na lokalnim izborima ispunila!?!

- Moja očekivanja su se realno ispunila.Nisam očekivao da će nijedna opština da pobedi - rekao je Kokanović u podkastu "Bez cenzure".

Voditelj je konstatovao da se upravo ta očekivanja blokadera "prepumpavaju" pa da se time stavlja veliki teret na ljude na lokalu.

- Ja sam saglasan da su ostvareni rezultati delimično uspeli, jer se nije iskomuniciralo šta je cilj. Ljudi su očekivali da je cilj pobeda.. Kad se podvuče crta to su bili neki porazi, ali daj da neke pouke naučimo - rekao je voditelj

I u pravu je- mnogo možete da naučite od Vučića, recimo kako se pobeđuje 10:0.

Ali obimna je to lekcija, teška.