Na lokalnim izborima za Skupštinu gradske opštine Kladovo, održanim u nedelju, lista "Aleksandar Vučić - Kladovo, naša porodica" osvojila je 8.043 glasa, što joj je donelo 21 odbornički mandat.

Prema preliminarnim rezultatima Opštinske izborne komisije, na osnovu svih obrađenih biračkih mesta, druga po broju glasova je lista "Grupa građana 'Kladovo ima nas - vreme je za promene'" sa 2.979 glasova, odnosno sedam mandata.

Lista "Grupa građana Srpski liberali za zeleno Kladovo“ osvojila je 145 glasova i nije prešla cenzus za ulazak u lokalni parlament, objavljeno je na sajtu Republička izborna komisija.

Skupština opštine Kladovo ima ukupno 28 odborničkih mesta. Na izborima je pravo glasa imalo 21.085 građana, koji su mogli da glasaju na 31 biračkom mestu, dok je glasalo 11.401 birača. Zabeleženo je i 220 nevažećih glasačkih listića.

Lokalni izbori istog dana održani su i u Aranđelovac, Bajina Bašta, Bor, Knjaževac, Kula, Lučani, Majdanpek, Sevojno i Smederevska Palanka.