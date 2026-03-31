Predsednik Srbije Aleksandar Vučić žestoko je reagovao na saopštenje predsednika Hrvatske Zorana Milanovića u kojem je istakao da nije moguć dolazak predsednika Vučića u Hrvatsku, te je zbog toga odlučio da otkaže sastanak Procesa Brdo-Brioni. Vučić kaže da podržava Milanovićevu odluku da otkaže skup u maju jer mu, kako je istakao, tamo nije mesto, kao i da mu je mnogo važnije da ode i položi cvet u Jasenovcu.

Šta je cilj odluke hrvatskog predsednika da, zbog izjava srspkog predsednika koje mu se nisu dopale, otkaže samit Brdo Brioni, za "Puls Srbije", govorili su Stefan Srbljanović, politički analitičar, Saša Gajović, novinar i publicista, Perko Matović, savetnik ministra informisanja i Aleksa Grubešić, Centar za društvenu stabilnost.

- Znate, često boravim u Hrvatskoj - nekada privatno, kod prijatelja, a nekada i profesionalno, zbog promocije knjiga ili časopisa. Na osnovu tih iskustava, ali i ranijih utisaka, stekao sam mišljenje da se u tamošnjem javnom prostoru gotovo svaki problem, bilo da je reč o poplavama, snegu ili nekoj drugoj situaciji, na neki način povezuje sa Srbijom i njenim predsednikom - rekao je Gajović.

Saša Gajović, novinar i publicista Foto: Kurir Televizija

Dugogodišnji narativ u medijima

Kako Gajović ističe, hrvatski mediji često kreiraju narative u kojima se preuveličava uloga Srbije, što je deo dugogodišnjeg obrasca u odnosima između dve zemlje.

- Naravno, takve veze su često nelogične, ali se kroz medijske narative umeju predstaviti kao smislenije nego što zapravo jesu. Čini mi se da je to deo šireg obrasca i dugotrajnog odnosa prema Srbiji, uz stalnu težnju da se uloga i značaj u regionu drugačije predstave. To je njihov ovaj dugogodišnji kompleks koji oni imaju prema Srbiji i nikada se neće pomiriti sa tim da je Srbija najvažnija zemlja u regionu i na zapadnom Balkanu jer oni smatraju da su to oni - kaže on.

Srbljanović objašnjava da, iako su u Hrvatskoj podele po mnogim pitanjima očigledne, uvek postoji saglasnost kada je u pitanju kritika Srbije.

- U Hrvatskoj postoje podele po mnogim pitanjima, ali čini se da oko jedne teme često postoji saglasnost - kritika Srbije. Nakon nedavnih lokalnih izbora videli smo da su se pojedini hrvatski zvaničnici usaglasili upravo oko komentarisanja izbora u Srbiji, što dovoljno govori o njihovom interesovanju za ta pitanja. Poređenja radi, to je kao kada bismo se mi intenzivno bavili izborima u Varaždinu, o kojima većina ovde malo zna i za koje nema naročito interesovanje - objasnio je Srbljanović.

Stefan Srbljanović, politički analitičar Foto: Kurir Televizija

- Tamošnji mediji, međutim, posvećuju veliku pažnju dešavanjima u Srbiji, praveći čak i specijalne emisije i detaljne analize izbornog dana. To ukazuje na specifičan odnos prema Srbiji, koji neki vide kao deo ustaljenog narativa u javnom prostoru. U tom kontekstu dolazi i odluka o otkazivanju samita Brdo-Brioni, koji se održava još od 2011. godine i zamišljen je kao platforma za dijalog i saradnju zemalja regiona na putu ka Evropskoj uniji. Kao razlog se navode ranije izjave predsednika Srbije, zbog kojih je ocenjeno da njegovo prisustvo nije poželjno - rekao je.

Kontinuirani pritisak i destabilizacija

Grubešić kaže da dobro poznaje istorijat odnosa Srbije i Hrvatske i da ga ovakva dešavanja ne iznenađuju, napominjući da Hrvatska uporno traži načine da vrši pritisak na Srbiju i destabilizuje unutrašnju društveno-političku situaciju.

- Veoma dobro poznajem istorijat odnosa Srbije i Hrvatske, kao i način na koji Hrvatska vodi svoju državnu politiku, i zbog toga me ovakva dešavanja ne iznenađuju. Smatram da oni uporno traže načine da izvrše pritisak na našu državu i da destabilizuju unutrašnje, pre svega društveno-političke prilike. Uveren sam i da je njihovo učešće u različitim političkim procesima, pa i pokušajima destabilizacije, bilo prisutno - od delovanja određenih službi, kako u evropskim centrima poput Brisela, tako i u samom Zagrebu i na političkoj sceni - istakao je Grubešić.

Aleksa Grubešić, Centar za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

- Videli smo to, po mom mišljenju, i kroz pojedine aktivnosti tokom lokalnih izbora, ali i kroz kontinuirano podizanje tenzija. Smatram da su upravo oni plasirali određene informacije i fotografije, pa su čak i pojedini blogeri i korisnici društvenih mreža određene rakete iz Kine nazivali "zagrebačkima", aludirajući na navodne ofanzivne namere Srbije prema Hrvatskoj, što ja u potpunosti odbacujem. Naprotiv, ja vidim da takve namere dolaze sa njihove strane, dok je retorika iz Srbije znatno mirnija i umerenija - naveo je.

Matović je rekao da Hrvatska teži većem uticaju u Srbiji, ali da je on u praksi ograničen zahvaljujući temeljnom i efikasnom radu naših bezbednosnih službi.

- Oni bi želeli da imaju veći uticaj, ali u stvarnosti on nije toliko velik, jer naše bezbednosne strukture rade svoj posao temeljno i efikasno. Podsećam da je Aleksandar Vulin, kada je bio direktor Bezbednosno-informativne agencije, uhapsio lidera obaveštenih hrvatskih struktura u Srbiji - to je bio prvi put od 80-ih godina da smo se direktno obračunali sa tim strukturama - kaže Matović.

Perko Matović, savetnik ministra informisanja Foto: Kurir Televizija

- Oni svakako žele da njihov uticaj bude što veći. Nadovezujući se na prethodne sagovornike, mislim da postoji i kvalitativna razlika u humanizmu između naše vlasti i njihove. Dobar primer je kada je Aleksandar Vučić, tada premijer, lično otvorio obnovljenu kuću Josipa Bana Jelačića u Petrovaradinu, koja je obnovljena budžetskim sredstvima. To je bila poruka dobre volje i želje za saradnjom, posebno sa Hrvatima koji žive u našoj zemlji, ali i šire, sa susednim državama, kako bismo gradili dobre odnose - objasnio je.

