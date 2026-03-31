Slušaj vest

Bivši predsednik Skupštine akcionara kompanije “Infrastruktura železnice Srbije" i prorektor Beogradskog univerziteta Nebojša Bojović viđen je danas ispred Rektorata, u kom pripadnici Odeljenja za korupciju Uprave kriminalističke policije (UKP) trenutno vrše pretres.

Bojović je stigao ispred Rektorata, ali, kako saznajemo, nije se dugo ni zadržao, maltene je odmah otišao odnosno pobegao kada je video fotoreportere i novinare!

Jedna novinarka pokušala je da uzme izjavu od Bojovića međutim on je maltene trčećim korakom bežao ispred nje, dok je čovek koji je bio sa njim reporterki govorio da se skloni.

Upitala ga je da li je on Bojovićevo obezbeđenje, nije odgovorio, dok je Nebojša Bojović bežao, išao levo, pa desno, ulazio u sporedne ulice..

Podsećamo, u pretresu prostorija u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu učestvuje više od 30 pripadnika Odeljenja za korupciju Uprave kriminalističke policije MUP RS, kao i dva tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Rektoru Vladanu Đokiću je naloženo da otkaze sastanak sa belgijskim ambasadorom.

Ulazak UKP-a u kabinet Rektora Đokića Izvor: VJT/MUP